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Ипотека

Банки ужесточат условия для нарушителей правила «одна льготная ипотека в одни руки»

Заемщикам, которые собираются второй раз воспользоваться льготной программой по ипотеке, банки повышают ставки.

Сбербанк и «Дом.рф» начали поднимать ставки заемщикам, которые уже брали ипотеку на льготных условиях.

С декабря 2023 года действует правило «одна льготная ипотека в одни руки» на все программы с господдержкой. Нарушители этого принципа встречаются редко, но если их обнаружат, банки поднимут ставку по ипотеке. Об этом пишет РБК.

«Если выявится «лишняя» льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой», — сказал представитель Сбера.

В ВТБ сообщили, что ситуации с «лишней ипотекой» единичны. Клиентов, которые собираются применять льготные программы, предупреждают, что для второго льготного кредита на покупку жилья будут повышены ставки.

В Абсолют Банке новые условия определяют следующим образом: ключевая ставка ЦБ на дату выдачи ипотеки плюс 1,5-2 процентных пункта.

Если заемщик не согласится с пересмотром условий, он может подать жалобу в банк, Центробанк, а также суд.

«Все попытки повторно получить льготную ипотеку выявлялись еще до подписания кредитного договора», — заявили в Промсвязьбанке.

«Лишнюю» льготную ипотеку выявляют по косвенным признакам. Например, по уровню полной стоимость кредита — которая окажется ниже, чем кредиты на рыночных условиях.

Проверка заемщика в Бюро кредитных историй и на сервисе «Дом.рф» не позволяет до 100% сократить риск повторной выдачи ипотеки.

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