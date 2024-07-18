🥳 Онлайн-курсы по 3 290 рублей в честь Дня рождения школы «Клерка»!

22 июля нашей школе пять лет! Мы хотим разделить этот праздник с вами, поэтому устраиваем суперакцию на онлайн-курсы. До 19 июля включительно вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей.

Ура, нашей школе уже 5 лет! В честь первого юбилея школы «Клерка» мы устраиваем суперакцию на популярные онлайн-курсы! Они пригодятся каждому бухгалтеру, чтобы построить успешную карьеру в компании или получить достаточно знаний, отточить свои софт-скилы и выйти на аутсорс.

Выбирайте курсы и приступайте к обучению!

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До 19 июля на курсы по маркетплейсам, финмоделированию, ВЭД и налоговому учету на УСН действует максимальная скидка до -83%! Успейте воспользоваться выгодным предложением.

Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Цена со скидкой 80% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 79% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 15 950 рублей.

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