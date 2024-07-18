🥳 Онлайн-курсы по 3 290 рублей в честь Дня рождения школы «Клерка»!

Ура, нашей школе уже 5 лет! В честь первого юбилея школы «Клерка» мы устраиваем суперакцию на популярные онлайн-курсы! Они пригодятся каждому бухгалтеру, чтобы построить успешную карьеру в компании или получить достаточно знаний, отточить свои софт-скилы и выйти на аутсорс.
Выбирайте курсы и приступайте к обучению!
До 19 июля на курсы по маркетплейсам, финмоделированию, ВЭД и налоговому учету на УСН действует максимальная скидка до -83%! Успейте воспользоваться выгодным предложением.
Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С
Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.
На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
Цена со скидкой 80% до 19 июля: 3 290 рублей вместо
16 350 рублей.
Финмоделирование и финанализ для бизнеса
Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.
После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо
18 990 рублей.
ВЭД: учет и налогообложение
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо
18 990 рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Цена со скидкой 79% до 19 июля: 3 290 рублей вместо
15 950 рублей.
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