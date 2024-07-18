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Услуги по электронному акту признаются расходом по дате его подписания

По общему правилу расходы для целей главы 25 НК признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты. Но для некоторых расходов есть свои нюансы по дате учета.

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2024 № 03-03-06/1/47340.

В частности, для услуг производственного характера датой для материальных расходов считается дата подписания акта приемки-передачи услуг — п. 2 ст. 272 НК.

В НК не прописан особый порядок учета расходов, подтвержденных электронными документами. Поэтому их признают в том же порядке, что и бумажные.

Таким образом, для производственных услуг важна дата подписания акта.

Прочие расходы учитывают по дате расчетов в соответствии с условиями договоров или дате предъявления документов для проведения расчетов либо последним числом отчетного (налогового) периода.

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Первичные документы

Услуги по электронному акту признаются расходом по дате его подписания

По общему правилу расходы для целей главы 25 НК признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты. Но для некоторых расходов есть свои нюансы по дате учета.

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