Услуги по электронному акту признаются расходом по дате его подписания

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2024 № 03-03-06/1/47340.
В частности, для услуг производственного характера датой для материальных расходов считается дата подписания акта приемки-передачи услуг — п. 2 ст. 272 НК.
В НК не прописан особый порядок учета расходов, подтвержденных электронными документами. Поэтому их признают в том же порядке, что и бумажные.
Таким образом, для производственных услуг важна дата подписания акта.
Прочие расходы учитывают по дате расчетов в соответствии с условиями договоров или дате предъявления документов для проведения расчетов либо последним числом отчетного (налогового) периода.
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