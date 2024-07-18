Услуги по электронному акту признаются расходом по дате его подписания

Как определить момент, когда руководитель обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве организации

Кредиторы и конкурсный управляющий обычно занимают наиболее выгодную для них позицию, заявляя, что руководитель должен сразу, как только у компании появился первый долг или первый кредитор, подать в суд на взыскание и бежать голопом в суд и подавать на банкротство.