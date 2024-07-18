Компании из Белоруссии смогут быстрее выходить на Мосбиржу

Эмитенты из Белоруссии больше не будут дублировать информацию о ценных бумагах при выходе на биржу.

Совет Федерации одобрил закон о взаимном признании проспектов ценных бумаг с Белоруссией. Компаниям, которые хотят выйти на Мосбиржу, больше не нужно повторно размещать проспект эмиссии в РФ.

В него входят: краткая информация об эмитенте и основных рисках, связанных с его бумагами, бухгалтерская отчетность компании, а также условия размещения.

«Запрос о подтверждении факта регистрации проспекта ценных бумаг подлежит исполнению уполномоченным органом государства пребывания эмитента в течение двух рабочих дней после его получения», — сказано в документе.

У регуляторов будет право приостанавливать размещение ценных бумаг и запрашивать у страны регистрации дополнительную информацию о них.