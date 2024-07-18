Признана незаконной комиссия банка за пополнение транспортной карты с кредитки

Финансовый уполномоченный признал неправомерным взимание банком комиссии за перевод средств с кредитной карты на карту «Тройка».

Жительница Московской области в октябре 2019 заключила с одним из крупных российских банков договор о предоставлении и использовании кредитной карты с лимитом кредитования 60 000 рублей.

Согласно выписке по счету, предоставленной банком, клиентка за счет кредитного лимита пополнила транспортную карту на сумму 300 рублей. За это была удержана комиссия в размере 607 рублей 70 копеек.

В феврале 2024 клиентка обратилась в банк с заявлением о закрытии карты, и оно было исполнено. В апреле 2024 она обратилась в банк с требованием дать пояснения относительно удержания комиссии и ее возврате.

Чтобы вернуть удержанную банком комиссию, женщина обратилась в Службу финансового уполномоченного.

Финуполномоченный Татьяна Савицкая установила, что по условиям сборника тарифов и процентных ставок по картам банка в редакции на дату заключения кредитного договора, с которой клиентка выразила согласие, за безналичную оплату товаров и услуг удержание комиссии не предусмотрено.

«Согласно квитанции заявительницы, ей совершена операция оплаты услуг в пользу ГУП «Московский метрополитен», тогда как банк указал, что операция совершена в личном кабинете интернет-банка, а значит является переводом денежных средств, а не операцией оплаты», — пояснила Савицкая.

Удержание комиссии в 607 рублей 70 копеек за данную операцию признано неправомерным, поскольку материалы обращения не содержат иных сведений и документов, свидетельствующих о наличии комиссии за операции по пополнению транспортной карты и согласии заявительницы с данной комиссией.

В итоге с банка взыскано в пользу заявительницы 607 рублей 70 копеек.

Эту ситуацию описывает сайт финуполномоченного.