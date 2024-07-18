В РФ прошел первый эксперимент по маркировке в открытом океане

На корабле «Всеволод Сибирцев» были промаркированы натуральные рыбные консервы «Сардина тихоокеанская» торговой марки «Доброфлот». Технологическим партнером выступила компания «ПКФ ИНАВТОМАТИКА».

Это уникальный эксперимент, учитывая удаленность от материковой части России, подчеркивает пресс-служба оператора системы Честный ЗНАК.

«Натуральные рыбные консервы были промаркированы на автоматических линиях со скоростью 25 тысяч штук в час, и ни в одной из них брака не выявили. Это говорит о том, что маркировка не снижает производительность линий. Такого результата удалось достичь благодаря ответственному подходу специалистов «Доброфлота», — сказал Алексей Кошкарев, руководитель направления консервированной продукции ЦРПТ.

Эксперимент по маркировке консервов проходит в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года. Участие добровольное. Его цель — протестировать технологии нанесения кодов на продукцию, а также отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.

По решению Правительства поэтапное введение обязательной маркировки консервированной продукции начнется 1 сентября 2024 года.