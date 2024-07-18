Врачи в новых регионах дополнительно получат до 2 млн рублей

Медицинский персонал получит компенсации за переезд на работу в новые регионы, на Дальний Восток, Крайний Север и в Арктическую зону.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки медицинских работников в сельской местности.

Единовременную компенсацию получат медработники, которые решили перейти в другую организацию, расположенную в сельской местности или в одном из малых городов в пределах одного региона.

Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые приедут работать в новые регионы, получат выплату в удвоенном размере. Врачи — до 2 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — до 1 млн.

«Компенсации в таком же размере получают медработники, приехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа, расположенные на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктической зоне», — сказано на сайте кабмина.

В 2024 году на эти программы поддержки предусмотрено около 6 млрд рублей.