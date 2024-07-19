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Информационные технологии

За применение искусственного интеллекта мошенников будут наказывать жестче

Если группа мошенников применяет возможности искусственного интеллекта для обмана населения, наказание за преступление должно быть серьезнее.

В Цифровой кодекс планируют включить положение о том, что использование искусственного интеллекта в антиобщественных целях будет отягчающим обстоятельством при определении наказания.

«Телефонное мошенничество с использованием искусственного интеллекта, на наш взгляд, должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство при совершении преступления», — сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Также он добавил, что сейчас один мошенник может сделать до 300 звонков жертвам, тогда как возможности искусственного интеллекта способны совершать от 40 до 50 тыс. звонков в день.

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Малый и средний бизнес

На 9,5% увеличилось за год число переходов МСП Кавказа в более высокие категории бизнеса

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в 2024 году улучшилась динамика переходов малого и среднего бизнеса (МСП) в более высокие категории.

Ипотека

Ставку по Арктической ипотеке поднимут до 8%

В Минфине считают, что низкая льготная ставка приведет к ценовому пузырю на рынке недвижимости. Власти будут постепенно менять условия льготных программ.

Трудовое право

Если сотрудник работал в выходной 4 часа, оплату он получит только за это время, а не полный день: пример

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Но значение имеет фактически отработанное время, а не только сам факт выхода на работу.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Распоряжение «инспектора трудовой комиссии» о проведении проверки — это фейк мошенников

Роструд обратил внимание на случаи направления «инспекторами трудовой комиссии» в июне-июле 2024 года в адрес контролируемых лиц нелегитимных распоряжений о проведении проверки с целью выявления нарушений ТК и правил охраны труда в связи с якобы поступлением в Роструд заявления о нарушении ст. 5.27.1 КоАП.

Обучение для бухгалтеров

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22 июля нашей школе пять лет! Мы хотим разделить этот праздник с вами, поэтому устраиваем суперакцию на онлайн-курсы. Сегодня, 19 июля, последний день, когда вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей.

Информационные технологии

За применение искусственного интеллекта мошенников будут наказывать жестче

Если группа мошенников применяет возможности искусственного интеллекта для обмана населения, наказание за преступление должно быть серьезнее.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Готовимся к изменениям с умом: новые разборы законов и онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум за неделю

Законопроект по налоговой реформе был принят в третьем чтении, и поэтому мы стали готовить все больше материалов, чтобы вы были в курсе всех изменений. Рассказываем, какой актуальный контент появился в подписке Клерк.Премиум за эту неделю.

Готовимся к изменениям с умом: новые разборы законов и онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум за неделю
Банки

Суд арестовал часть акций UniCredit

Юникредит Банк должен Уральскому заводу больше 3 млн евро. Суд принял решение арестовать 23 тыс. акций UniCredit в качестве обеспечительной меры.

НДФЛ

Путевка в санаторий, оплаченная работодателем, не облагается НДФЛ. Но только один раз в год

Сотрудник и члены его семьи могут отдохнуть в санатории за чет работодателя и не платить за это НДФЛ. Но есть ряд условий, одно из которых – не будет компенсации за многократный отдых в течение года.

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KorolN
Автоматизация учета

Как нейронный машинный перевод помогает банкам улучшать обслуживание клиентов

В статье рассмотрим как, а главное зачем внедрять ПО для перевода в банковский сектор.

Как нейронный машинный перевод помогает банкам улучшать обслуживание клиентов
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Могут ли привлечь к субсидиарной ответственности участника ООО, акционера АО за не подачу заявления о банкротстве

В каком случае участники ООО, акционеры АО могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве, разбираем в статье.

Зарплата

Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта. Необходимо лишь получить заявление от сотрудника и оформить допсоглашение к трудовому договору.

Как оформить перечисление зарплаты другому человеку
ФСБУ Основные средства

Если недвижимость несет риски рынка недвижимости — она инвестиционная

Электростанции, которые сдают в аренду – это не инвестиционная недвижимость.

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Отчетность

Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах

Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?

Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах
Налоговый агент по НДС

У МСП есть налоговая льгота при выкупе арендуемой недвижимости

В торгах по приватизации государственного и муниципального имущества могут участвовать как юрлица, так и физлица. Причем это физлицо может быть ИП.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎂 Сегодня последний день суперакции в честь Дня рождения школы «Клерка»! Успейте купить онлайн-курсы по 3 290 рублей

Какой же праздник без подарков? 22 июля мы празднуем наш первый юбилей — 5 лет школе «Клерка»! Сегодня, 19 июля, последний день, когда вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей.

🎂 Сегодня последний день суперакции в честь Дня рождения школы «Клерка»! Успейте купить онлайн-курсы по 3 290 рублей
Клерк Бизнес
Маркетинг

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

Рассказать аудитории о продукте или услугах можно по-разному: настроить таргет, разместить наружную рекламу, поработать с блогерами. Но если для компании важен не краткосрочный эффект, а построение бренда, которому доверяют, стоит задуматься о долгосрочной стратегии ― контент-маркетинге. 

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу
Интеллектуальные права

Роспатент объявил повышение пошлин

Поправки предусматривают и отмену скидки за электронную подачу заявки на регистрацию интеллектуальных прав и сделок с ними.

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Инвестиции

Чеклист: 7 правил F.I.R.E., которые я не соблюдаю

О движении F.I.R.E. я услышал когда-то не помню когда, но помню, что сразу испытал противоречивые чувства. С одной стороны, ребята огонечек, но если копнуть поглубже, то можно докопаться до кромешного адочка.

Чеклист: 7 правил F.I.R.E., которые я не соблюдаю

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