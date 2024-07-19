За применение искусственного интеллекта мошенников будут наказывать жестче

Если группа мошенников применяет возможности искусственного интеллекта для обмана населения, наказание за преступление должно быть серьезнее.

В Цифровой кодекс планируют включить положение о том, что использование искусственного интеллекта в антиобщественных целях будет отягчающим обстоятельством при определении наказания.

«Телефонное мошенничество с использованием искусственного интеллекта, на наш взгляд, должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство при совершении преступления», — сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Также он добавил, что сейчас один мошенник может сделать до 300 звонков жертвам, тогда как возможности искусственного интеллекта способны совершать от 40 до 50 тыс. звонков в день.