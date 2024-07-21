Число МСП в гостиничном бизнесе на Кавказе выросло вдвое за 3 года

Гостиничный бизнес демонстрирует наибольший рост среди всех сфер, в которых работают малые и средние предприятия (МСП) Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

За три года численность МСП в этой сфере выросла в два раза — с 900 до 1,8 тыс. предпринимателей.

«Сегодня туристической сфере в целом и на Северном Кавказе в частности государством уделяется особое внимание. Импульс ее развитию придает повышение спроса на внутренний туризм со стороны граждан, а также господдержка этой отрасли. Речь идет о создании максимально благоприятных условий для инвестиций и ведения деятельности, в том числе малым и средним бизнесом, который сейчас является одним из драйверов гостиничной сферы и экономики СКФО в целом», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Помимо гостиничного бизнеса, в тройку наиболее растущих отраслей по количеству представителей МСП на российском Кавказе входят:

курьерская деятельность — рост составил 1,9 раза;

сфера образования — в 1,5 раза.

В целом, за последние три года количество предпринимателей в СКФО выросло на 20% — до 231 тыс. Больше всего МСП зарегистрировано в Ставропольском крае (99 тыс.), Дагестане (52 тыс.) и Чечне (22 тыс.).

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич считает, что у СКФО есть значительный потенциал роста МСП.

«Если в среднем по России на 1 тыс. человек приходится 40 предпринимателей, то на Северном Кавказе максимальный показатель — 34 субъекта МСП на 1 тыс. населения (в Ставропольском крае). При этом наименьшая плотность бизнеса — в Республике Ингушетия: 12 субъектов МСП на 1 тыс. населения. Сегодня в рамках господдержки местный малый и средний бизнес может рассчитывать на поручительства участников Национальной гарантийной системы, льготное кредитование на инвестиционные цели, льготный лизинг, пользоваться другими льготными инструментами», — отметил Исаевич.

Сегодня на предприятиях малого и среднего бизнеса в СКФО работают 432 тыс. человек. Это около 10% от общего количества занятых в регионе. По России в секторе МСП в среднем занят каждый третий работник. Наиболее высокий показатель занятости в сфере МСП в Ставропольском крае — 17%, наименьшее значение в Ингушетии — 3%.

Эти цифры были озвучены на Кавказском инвестфоруме в Грозном (КИФ-2024).

Ранее мы писали, что на 9,5% увеличилось за год число переходов МСП Кавказа в более высокие категории бизнеса.