На 9,5% увеличилось за год число переходов МСП Кавказа в более высокие категории бизнеса

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в 2024 году улучшилась динамика переходов малого и среднего бизнеса (МСП) в более высокие категории.

По сравнению с прошлогодними показателями в целом количество переходов увеличилось на 9,5% и достигло 645 (+56 переходов).

Количество переходов из малого в средний бизнес в среднем по СКФО сократилось на 36%, но переходов из микробизнеса в средний стало больше почти в 1,5 раза, а прирост в паре «микро — малый бизнес» превысил 11,5%.

Это данные Корпорации МСП, озвученные на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2024).

«Число переходов МСП из одной категории бизнеса в более высокую — это один из индикаторов, который вместе с другими маркерами позволяет нам объективно оценивать состояние сектора малого и среднего предпринимательства. В СКФО мы видим, что, несмотря на сохраняющиеся санкции, повышенную ключевую ставку и другие факторы, отмечается рост на 9,5% в сравнении с показателями годом ранее. Причем лучшую динамику демонстрируют переходы предприятий из микробизнеса сразу в средний, за год их число увеличилось на 41%», — отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее мы писали, что госзакупки у малого и среднего бизнеса превысили 4 трлн рублей.