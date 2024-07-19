В 6-НДФЛ допустима погрешность в налоге при умножении дохода на ставку

Куда уйти уставшему бухгалтеру из профессии

Кому-то кажется, что карьера бухгалтера — это престижно, выгодно и перспективно, и он мечтает о вхождении в мир сводок, цифр, отчетов, планов и смет. В то время как другие, проводя годы за ведением бухгалтерского учета, ощущают, будто каждый день — это повторение одного и того же. Хорошая новость: из рутины есть выход, и не один.