В 6-НДФЛ допустима погрешность в налоге при умножении дохода на ставку

Есть контрольные соотношения, доведенные письмом ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@.
В соотношении 1.11 прописано так:
Если строка 120 – строка 130 / 100 х строка 100 больше или меньше строки 140 раздела 2, то завышена/занижена сумма налога исчисленная. При этом допускается погрешность в обе стороны, определяемая так: строка 110 х 1 руб. х 6.
То есть допустима погрешность по 6 рублей на человека.
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