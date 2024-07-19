На год продлена отсрочка по налогам и взносам для бизнеса в Белгородской области

Для представителей бизнеса, работающих в Белгородской области, в рамках отсрочки продлен срок уплаты большей части налогов, авансовых платежей по ним и страховых взносов.

Постановление от 11.07.2024 № 939 об этом подписал Михаил Мишустин.

Мера поддержки распространяется:

на организации и ИП, пострадавшие от украинских обстрелов;

представителей бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы снизились более чем на 30% в период проведения специальной военной операции.

Платежи по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает в 2024 году, для таких предприятий перенесены на один год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще одного года — равными частями ежемесячно.

Мишустин отметил, что это поможет местному бизнесу: «у него появится больше оборотных средств, которые можно использовать в том числе на заработную плату сотрудникам, закупки сырья и оборудования».