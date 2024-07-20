Земельный налог начисляют по данным Росреестра. ФНС: к нему и претензии

Налоговая база по земельному налогу – это кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН. Она применяется с 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Налоговики считают бизнесу земельный налог и авансовые платежи по нему на основании сведений из Росреестра, а также иных сведений, представленных в ФНС.

Об этом сообщает ФНС в письме от 03.07.2024 № БС-2-21/9761@.

Какая кадастровая стоимость указана в Росреестре, такую налоговики и применяют для расчета.

Если у бизнеса есть какие-то претензии к размеру кадастровой стоимости, обращаться надо не в ФНС, а в Росреестр.

Также ФНС в письме от 01.07.2024 № БС-2-21/9680@ отмечает, что для исчисления налога необходимо представление в ФНС из уполномоченных органов сведений о земельном участке – объекте налогообложения и его кадастровой стоимости.