Земельный налог начисляют по данным Росреестра. ФНС: к нему и претензии

Налоговики считают бизнесу земельный налог и авансовые платежи по нему на основании сведений из Росреестра, а также иных сведений, представленных в ФНС.
Об этом сообщает ФНС в письме от 03.07.2024 № БС-2-21/9761@.
Какая кадастровая стоимость указана в Росреестре, такую налоговики и применяют для расчета.
Если у бизнеса есть какие-то претензии к размеру кадастровой стоимости, обращаться надо не в ФНС, а в Росреестр.
Также ФНС в письме от 01.07.2024 № БС-2-21/9680@ отмечает, что для исчисления налога необходимо представление в ФНС из уполномоченных органов сведений о земельном участке – объекте налогообложения и его кадастровой стоимости.
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