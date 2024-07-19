ФНС успокоила: инвестиционные налоговые вычеты вырастут вместе с НДФЛ

Размер инвестиционных налоговых вычетов увеличится вместе с новой прогрессивной шкалой НДФЛ.

Сейчас инвесторы с совокупных взносов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в размере 400 000 рублей могут получить 52 тыс. рублей. Это работает для тех, кто платит НДФЛ по ставке 13%. Размер вычета достигнет 60 тыс. рублей, если ставка налога для инвестора составляет 15%.

«Начиная с 1 января 2025 года к основной налоговой базе применяются ставки в зависимости от уровня дохода — от 13% до 22%. Соответственно, если налогоплательщик, имеющий право на получение налоговых вычетов в размере 400 тыс. рублей, получает доход, облагаемый по ставке 22%, то фактически сумма налога, подлежащая возврату, составит 88 тыс. рублей», — сообщили в ФНС.

Инвестиционные вычеты по долгосрочным сбережениям применяются к основной налоговой базе. В нее входят: заработная плата, доходы от аренды, заработок по договорам ГПХ, авторские вознаграждения, доход от предпринимательской деятельности на ОСНО. Это значит, что вычет будут применять к другим доходам, вне зависимости от суммы выручки по операциям с ценными бумагами.

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