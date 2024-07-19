ТПП: инвестиционное законодательство нужно обновить

В июльском бюллетене Счетная палата указала на недостатки в стимулировании инвесторов в России.

«Механизм предоставления мер поддержки инвесторам действительно нуждается в доработке с точки зрения систематизации и структурирования мер поддержки. С тем чтобы в распоряжении инвестора была дорожная карта действий без пересечений и дублирования на региональном и федеральном уровнях», — сообщил вице-президент ТПП.

Курочкин отметил, что сейчас отсутствует единый нормативный правовой акт, который бы закреплял основополагающие принципы инвестиционной деятельности. Из-за этого инвестиционное законодательство представляет собой гигантский массив разноуровневых документов. Многие понятия — такие как, например, «венчурные инвестиции» и «венчурный инвестор» — по-прежнему нуждаются в едином определении.

А бизнесу нужна предсказуемость в области регулирования, помощь в управлении рисками, поддержка в развитии инвестпроектов, единообразие в подходах и отношении к инвестору.

В числе уже действующих инициатив правительства по стимулированию инвестиционной активности в регионах Курочкин особо выделил внедрение инвестиционного стандарта, инвестиционный налоговый вычет и промышленную ипотеку.