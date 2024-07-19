Центробанк установил новые тарифы по страхованию опасных объектов

Нижняя граница тарифов по обязательному страхованию для большинства опасных предприятий снизится на 25%.

С 30 июля 2024 года начнут действовать новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

«Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска возникновения аварии и учитывает динамику убыточности», — сказано на сайте Центробанка.

Для большинства видов опасных объектов нижняя граница страховых тарифов снизится на 25%.

Нижний порог сохранится для котельных, тепловых сетей и других объектов, где используется оборудование под давлением. При этом верхняя граница вырастет на 25%.

Изменения не коснутся гидротехнических сооружений, нефтехимических и горнодобывающих предприятий, а также объектов, связанных со взрывчатыми веществами, шахт, скважин, кранов.