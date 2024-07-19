ФАС признала недобросовестной конкуренцией копирование упаковки бренда «AXE»

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание производителю дезодорантов и гелей для душа ООО «Арвитекс». Компания скопировала дизайн упаковки бренда «AXE».
«По мнению ведомства, такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции и способствовать неправомерному использованию репутации бренда "AXE"», — сказано на сайте ФАС.
Компания «Арвитекс» должна прекратить продажу мужских дезодорантов и гелей для душа под названием «EXXE». На исполнение ведомство предоставило 10 дней.
Недавно мы писали, что ФАС возбудила дело за копирование упаковки печенья «OREO».
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