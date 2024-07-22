70% предпринимателей начали вести свой бизнес на маркетплейсах

Партнеров маркетплейсов беспокоят растущие требования к маркировке и сертификации товаров. Однако большинство предпринимателей не собираются уходить из сферы e-commerce.

На маркетплейсах свой бизнес начали вести 70% россиян. Предприниматели опасаются, что столкнутся с трудностями при государственном регулировании платформ и, если будут изменения во внутренней политике площадок.

94% участников опроса считают маркетплейсы наиболее удобным способом начала бизнеса. И только 2% предпочитают офлайн-методы. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследование Школы коммуникаций НИУ ВШЭ и социологической компании Russian Field.

На маркетплейсах просто проводить платежи и вести коммуникацию с клиентами. Так считают 90% бизнесменов. 54% селлеров и 90% владельцев пунктов выдачи заказов не планируют уходить с маркетплейсов. При этом переживают о предстоящих законодательных изменениях в сфере e-commerce 96% респондентов.

«Маркетплейсы стимулируют развитие малого и среднего бизнеса в России, способствуют выводу на рынок местных товаров и поддерживают предпринимательские компетенции. Очевидна положительная мотивация продавцов: они демонстрируют желание продолжать вести бизнес на маркетплейсах, масштабировать прибыль и расширять ассортимент несмотря на возможные барьеры», — сказала профессора Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Евгения Кожемякина.

В основном беспокойство у предпринимателей вызывают растущие требования к маркировке и сертификации товаров. Если маркетплейсы перестанут существовать, 70% бизнесменов готовы работать с помощью онлайн-инструментов в социальных сетях, через собственные сайты и мессенджеры. 18% заявили, что хотели бы попасть на полки ретейловых сетей.