Бизнесу упростят покупку земли

Власти признали, что предоставление земельных участков для предпринимательской деятельности занимает слишком много времени. Теперь эти сроки сократят с двух лет до одного года.

В Госдуму внесли правительственный законопроект с мерами по упрощению покупки земли для бизнеса.

Документ обеспечит ускоренный выход на строительную площадку. Сейчас сроки некоторых процедур при предоставлении земельных участков признали избыточными.

«Законопроектом предусматривается сокращение сроков действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с двух лет до одного года», — сказано в пояснительной записке.

Два года по-прежнему понадобится в случае, если нужно изменить вид разрешенного использования участка или перевести землю из одной категории в другую.