Компания купила оборудование для сдачи в аренду. Как правильно вести его учет

Организации могут допустить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете при работе с оборудованием, которое было куплено для сдачи в аренду. Узнайте, как действовать правильно и возможные варианты исправления недочетов.

Имущество, которое приобрели для передачи во временное пользование, ставится на бухгалтерский учет по его первоначальной стоимости. Она формируется в общем порядке, согласно п.12 ФСБУ 6/2020.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и восстановление объектов основных средств. В частности, траты на:

доставку и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установка;

проведение пусконаладочных работ, испытаний.

В налоговом учете РФ первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов. Об этом сказано в п.1 ст. 257 НК.

Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете в первоначальную стоимость ОС включаются расходы по доставке и пуско-наладочные работы.

Не учтенная при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств сумма затрат не может быть квалифицирована в целях налогообложения прибыли в качестве убытков прошлых лет.

Если компания допустила ошибку в учете, то нужно:

увеличить первоначальную стоимость недвижимости на сумму неучтенных затрат;

скорректировать размер амортизационной премии (если она применялась);

внести изменения в налоговые регистры по учету амортизации основных средств.

Исходя из п. 1 ст. 54 НК выбрать один из вариантов действий:

представить в налоговый орган уточненные декларации по налогу на прибыль за прошлые отчетные (налоговые) периоды;

отразить вновь возникшую сумму дополнительных расходов единовременно в составе расходов текущего периода.