Компания купила оборудование для сдачи в аренду. Как правильно вести его учет

Имущество, которое приобрели для передачи во временное пользование, ставится на бухгалтерский учет по его первоначальной стоимости. Она формируется в общем порядке, согласно п.12 ФСБУ 6/2020.
Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.
Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и восстановление объектов основных средств. В частности, траты на:
доставку и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установка;
проведение пусконаладочных работ, испытаний.
В налоговом учете РФ первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов. Об этом сказано в п.1 ст. 257 НК.
Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете в первоначальную стоимость ОС включаются расходы по доставке и пуско-наладочные работы.
Не учтенная при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств сумма затрат не может быть квалифицирована в целях налогообложения прибыли в качестве убытков прошлых лет.
Если компания допустила ошибку в учете, то нужно:
увеличить первоначальную стоимость недвижимости на сумму неучтенных затрат;
скорректировать размер амортизационной премии (если она применялась);
внести изменения в налоговые регистры по учету амортизации основных средств.
Исходя из п. 1 ст. 54 НК выбрать один из вариантов действий:
представить в налоговый орган уточненные декларации по налогу на прибыль за прошлые отчетные (налоговые) периоды;
отразить вновь возникшую сумму дополнительных расходов единовременно в составе расходов текущего периода.
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