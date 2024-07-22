ФНС обновила позицию по дроблению бизнеса

Налоговики признают незаконным дроблением бизнеса любую предпринимательскую деятельность с участием лиц, взаимозависимость которых оказывает влияние на результаты их деятельности.
Главной целью дробления признают искусственное создание условий для получения налоговых льгот и выгод. Об этом сказано в письме ФНС от 16.07.2024 №БВ-4-7/8051@.
Таким образом, недопустимо вести единую хозяйственную деятельность с целью получения налоговых преимуществ через организации на специальных налоговых режимах. Также нельзя создавать новые юрлица на спецрежимах ради налоговой оптимизации.
О незаконном дроблении также говорят действия бизнеса на ОСНО по занижению размера своих доходов через их перераспределение на взаимозависимых лиц, которые применяют спецрежимы.
Важно, что ведение предпринимательской деятельности с участием членов одной семьи само по себе не свидетельствует об искусственном дроблении.
Если ИФНС заподозрит вас в нелегальной деятельности, то вышлет соответствующее требование о пояснении.
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