ФНС обновила позицию по дроблению бизнеса

Инспекторы могут признать едиными доходы взаимозависимых компаний, которые применяют специальные режимы налогообложения, и потом доначислить налог фирме на ОСНО.

Налоговики признают незаконным дроблением бизнеса любую предпринимательскую деятельность с участием лиц, взаимозависимость которых оказывает влияние на результаты их деятельности.

Главной целью дробления признают искусственное создание условий для получения налоговых льгот и выгод. Об этом сказано в письме ФНС от 16.07.2024 №БВ-4-7/8051@.

Таким образом, недопустимо вести единую хозяйственную деятельность с целью получения налоговых преимуществ через организации на специальных налоговых режимах. Также нельзя создавать новые юрлица на спецрежимах ради налоговой оптимизации.

О незаконном дроблении также говорят действия бизнеса на ОСНО по занижению размера своих доходов через их перераспределение на взаимозависимых лиц, которые применяют спецрежимы.

Важно, что ведение предпринимательской деятельности с участием членов одной семьи само по себе не свидетельствует об искусственном дроблении.

Если ИФНС заподозрит вас в нелегальной деятельности, то вышлет соответствующее требование о пояснении.