🔥 Забудьте об ошибках в ведении учета с новым онлайн-курсом «Клерка» — «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете»!

До сдачи отчетности за второй квартал остаются считанные дни. Уверены, что сделали все без ошибок? Не сомневайтесь в результатах своей работы — пройдите наш новый онлайн-курс, в котором собраны часто встречающиеся ошибки бухгалтеров, и то, как их найти и исправить.

На онлайн-курсе «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете» мы разберем ошибки, связанные с бухгалтерским и кадровым учетом, занижением налоговой базы, применением ФСБУ и т. д.

На примерах покажем, как исправить ошибки и сдать уточненную декларацию. Расскажем о том, какая ответственность грозит бухгалтеру за допущенные ошибки.

Мы подробно разберем причины появления ошибок в учете — где встречаются сложные определения, неоднозначные требования, чтобы вы не наступали на одни и те же грабли.

Научим вас работать без паники — расскажем, какие ошибки надо исправить, а какие можно оставить, как есть. Дадим четкий алгоритм того, как исправить ошибки текущего периода и прошлого.

Вы на шаблонах реальных документов отработаете полученные навыки, каждую тему будете закреплять практическими заданиями и тестом для самопроверки.

В программу курса входят видеоуроки, удобные конспекты, а также инструкции со скринами, которые пригодятся вам в работе. Если вы будете сомневаться в правильности заполнения той или иной формы — просто загляните в инструкцию и найдите нужную подсказку!

Бухгалтер, знающий, как выявлять ошибки, работает без стресса. Будьте уверенными в себе, избегайте недочетов в работе и повысьте свою ценность в глазах руководителя!

Сейчас вы можете купить наш новый онлайн-курс по специальной цене за 4 290 рублей вместо 15 990 рублей.

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После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса на 16 ак. часов.