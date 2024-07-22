⚡️ Итоги дня: сотрудника посадили в темную комнату и заставили уволиться, школьники поехали на отдых в Северную Корею, а детей будут снимать на свидетельство о рождении

«Яндекс. Путешествия» запустили новый раздел «Выходные». С ним пользователям будет проще выбираться в соседний город или на новое место.

Почти 250 российских школьников отправились на летний отдых в КНДР из Приморья. В Северную Корею едут местные учащиеся, а также дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Липецкой, Воронежской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Сахалина и других регионов.

«Алиса» стала лучше понимать пользователей с особенностями речи. Яндекс провел дообучение нейросети: теперь она стала лучше распознавать голосовые запросы людей с речевыми нарушениями — например, с заиканием или трудностями в речи после инсульта, ДЦП или травмы.

В Госдуме предложили добавить фото ребенка в свидетельство о рождении. Фотографию будут менять в три, семь и десять лет через портал Госуслуги. Снимок может быть представлен в виде QR-кода.

В Китае дизайнера заставили четыре дня сидеть в темноте, чтобы он уволился по собственному желанию. Мужчину отвели в комнату без света, компьютера, электричества и отобрали его телефон. Суд встал на сторону дизайнера и обязал компанию выплатить 380 тысяч юаней или около 4,59 млн рублей.