Госдума: на ИИС-3 будут защищены средства до 1,4 млн рублей

В случае банкротства финансовой организации инвесторы смогут вернуть свои сбережения.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что сбережения на индивидуальном инвестиционном счете третьего типа (ИИС-3) будут защищены на сумму до 1,4 млн рублей.

«Мы хотим прогарантировать те средства, которые граждане инвестируют в индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, на сумму 1,4 млн рублей», — сказал Аксаков.

Если финансовая организация, через которую инвесторы вкладывали свои средства на ИИС-3, обанкротится, россияне получат обратно свои деньги.

Сейчас 90% владельцев ИИС инвестируют меньше 1 млн рублей. Под защитой окажется большинство частных инвесторов.