В прошлом году на предприятиях «трудились» около 13 тысяч кибер-сотрудников

Частично решить кадровый вопрос помогут промышленные роботы. В 2023 на предприятиях работали около 13 тысяч кибер-сотрудников. В планах к 2030 году — увеличить их количество до более 99 тысяч.
Такие данные привел Минпромторг в своем Телеграм-канале.
Частично решить кадровый вопрос помогут промышленные роботы. В 2023 на предприятиях работали около 13 тысяч кибер-сотрудников. В планах к 2030 году — увеличить их количество до более 99 тысяч.
Такие данные привел Минпромторг в своем Телеграм-канале.
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