Грант до 50 млн рублей могут получить разработчики электроники и ПО

Грант могут получить малые предприятия, разрабатывающие новые изделия электроники, материалы, оборудование и программное обеспечение.
Максимальный размер поддержки – 50 млн рублей с условием внебюджетного софинансирования, составляющего не менее 15% от суммы гранта.
Плановые сроки выполнения техпроекта – 12, 18 или 24 месяца.
Проект должен соответствовать одному из 9 направлений:
СВЧ-, микро- и силовая электроника;
фотоника;
оптоэлектроника;
материалы, ПО;
САПР и технологии для производства соответствующих изделий;
электронная компонентная база;
комплектующие для оборудования;
электронные модули;
радиоэлектронная аппаратура для медоборудования.
Срок подачи заявок — до 10:00 мск 26 августа 2024 года, сообщил Минпромторг.
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