ЦБ опубликовал методологию расчёта официальных курсов доллара и евро

Бухгалтерам придется чаще сдавать отчет ЕФС-1. «Куда уж чаще?» — недовольны бухгалтеры. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1729

По мнению законодателей настоящий бухгалтер не ходит в отпуск, не спит, не ест, ну вы поняли. Иначе зачем укорачивать срок для сдачи ЕФС-1 еще для парочки кадровых мероприятий до одного дня. И еще плюс два важных изменения в отчете.