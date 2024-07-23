ЦБ опубликовал методологию расчёта официальных курсов доллара и евро после санкций против Мосбиржи.
Внутри файла много формул и деталей, мы обратим внимание на основные моменты, которые полезно знать:
Чтобы снизить риск манипуляций, в расчётах учитывается не весь массив данных от кредитных организаций: исключены крайние значения курса, которые выбиваются из среднего диапазона.
Сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем мелкие. Все значения из среднего диапазона «взвешиваются» на основе этого параметра.
Если в валютном рынке принимают участие меньше трёх банков, в расчёте будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня.
Стоимость других валют, кроме юаня, будет устанавливаться на основе их отношения к официальному курсу доллара Банка России.
Расчёт по внебиржевому рынку используется в России с 13 июня, когда в отношении Мосбиржи были введены блокирующие санкции США. С 15 июля не публикуется статистика.
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