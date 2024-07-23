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ЦБ опубликовал методологию расчёта официальных курсов доллара и евро

Обратим внимание на основные моменты, которые полезно знать

ЦБ опубликовал методологию расчёта официальных курсов доллара и евро после санкций против Мосбиржи.

Внутри файла много формул и деталей, мы обратим внимание на основные моменты, которые полезно знать:

  • Чтобы снизить риск манипуляций, в расчётах учитывается не весь массив данных от кредитных организаций: исключены крайние значения курса, которые выбиваются из среднего диапазона.

  • Сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем мелкие. Все значения из среднего диапазона «взвешиваются» на основе этого параметра.

  • Если в валютном рынке принимают участие меньше трёх банков, в расчёте будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня.

  • Стоимость других валют, кроме юаня, будет устанавливаться на основе их отношения к официальному курсу доллара Банка России.

Расчёт по внебиржевому рынку используется в России с 13 июня, когда в отношении Мосбиржи были введены блокирующие санкции США. С 15 июля не публикуется статистика.

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ЦБ опубликовал методологию расчёта официальных курсов доллара и евро

Обратим внимание на основные моменты, которые полезно знать

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