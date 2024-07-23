Малый и средний бизнес сможет быстро подключиться к сервису «Долями»

Т-банк упросил подключение представителей малого и среднего бизнеса к BNPL-сервису «Долями». Теперь пользоваться им могут не только крупные магазины, но и небольшие предприятия.

«Долями» интегрировали со смарт-терминалами АТОЛ — одного из крупнейших в стране провайдеров кассового ПО и производителя кассового оборудования. Это позволит настроить оплату покупок частями в более чем 70 тыс. магазинах. Об этом сказано на сайте Т-банка.

Чтобы подключить BNPL-сервис, клиенты АТОЛ могут подать заявку через личный кабинет АТОЛ Pay или SIGMA. Затем технические специалисты самостоятельно настроят кассу, а на терминале появится кнопка «Оплатить Долями».

«Мы хотим, чтобы покупатели могли позволить себе совершать покупки более качественных товаров финансово комфортным способом, не отказываясь от них в пользу более дешевых аналогов. А магазины — не потеряли клиентов из-за ограничений в способах оплаты», — сказал руководитель «Долями» Дмитрий Серегин.

Покупатель сможет разделить оплату на равные части, отсканировав QR-код на кассе. Первую долю вносят сразу, а остальные три четверти будут списываться каждые две недели. Сервис работает без комиссий и переплат.

BNPL-сервис позволяет бизнесу увеличивать средний чек, а также повышать лояльность клиентов.