₽ Заказать рекламу
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес сможет быстро подключиться к сервису «Долями»

Небольшие торговые предприятия смогут установить на своих кассах оплату «Долями». Это позволит увеличить средний чек.

Т-банк упросил подключение представителей малого и среднего бизнеса к BNPL-сервису «Долями». Теперь пользоваться им могут не только крупные магазины, но и небольшие предприятия.

«Долями» интегрировали со смарт-терминалами АТОЛ — одного из крупнейших в стране провайдеров кассового ПО и производителя кассового оборудования. Это позволит настроить оплату покупок частями в более чем 70 тыс. магазинах. Об этом сказано на сайте Т-банка.

Чтобы подключить BNPL-сервис, клиенты АТОЛ могут подать заявку через личный кабинет АТОЛ Pay или SIGMA. Затем технические специалисты самостоятельно настроят кассу, а на терминале появится кнопка «Оплатить Долями».

«Мы хотим, чтобы покупатели могли позволить себе совершать покупки более качественных товаров финансово комфортным способом, не отказываясь от них в пользу более дешевых аналогов. А магазины — не потеряли клиентов из-за ограничений в способах оплаты», — сказал руководитель «Долями» Дмитрий Серегин.

Покупатель сможет разделить оплату на равные части, отсканировав QR-код на кассе. Первую долю вносят сразу, а остальные три четверти будут списываться каждые две недели. Сервис работает без комиссий и переплат.

BNPL-сервис позволяет бизнесу увеличивать средний чек, а также повышать лояльность клиентов.

Начать дискуссию

Маркетплейсы

Предприниматели подали 87% исков к маркетплейсам

Малый и средний бизнес начал чаще судиться с маркетплейсами, которые нарушают права партнеров.

Бесплатно с Расчеты с работниками

Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни

Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.

Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни
Обзор судебной практики

ВС РФ: деньги должника можно списать с заблокированного счета

Антиотмывочное законодательство не запрещает взыскивать денежные средства с заблокированных счетов рисковых компаний по решению суда.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Qugo
Самозанятые

Правильные формулировки в договоре с самозанятым: шпаргалка для заказчика

Договор с самозанятым заключают по тем же правилам, что и с другими контрагентами, поэтому большую часть его условий можно взять из типовых форм, которые использует компания. Но есть и особенности, которые нужно учесть в тексте договора. 

Правильные формулировки в договоре с самозанятым: шпаргалка для заказчика
Такском
6-НДФЛ

6-НДФЛ за первое полугодие 2024: важное для бухгалтера

25 июля 2024 года — последний день для сдачи расчета 6-НДФЛ за первое полугодие. С начала года его заполняют по новой форме. Рассказываем, как бухгалтеру заполнить и подать 6-НДФЛ правильно, и какие нюансы при этом учесть.

6-НДФЛ за первое полугодие 2024: важное для бухгалтера
Владислав Савушкин
Управленческий учет

📣Подкаст про управленку. Спецификация

Продолжаем строительство эффективной системы управленческого учета на предприятии. Сегодня забиваем очередную сваю для прочного фундамент нашей системы. В подкасте разбираем Спецификацию. Слушайте и узнаете, что такое мутиология!

📣Подкаст про управленку. Спецификация
1

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзор судебной практики

Решение суда: нельзя продавать туалетную бумагу с изображением российской денежной купюры

Суд признал, что туалетная бумага с изображением российской банкноты оскорбляет чувства верующих. На тысячерублевой купюре изображен памятник Ярославу Мудрому, который почитается РПЦ.

6
Государственные ведомства

В досудебном порядке можно будет обжаловать решения Росреестра

Теперь приостановку госрегистрации прав на недвижимость можно обжаловать без участия суда.

Валютный контроль

ФТС выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму свыше 922 млн рублей

Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан.

Маркировка рекламы

Роскомнадзор изменит требования к маркировке рекламы в интернете

Отложенной маркировкой можно пользоваться только в записях онлайн-трансляций. В самом эфире идентификатор указывать не нужно.

1
ТоТ еще разговор
Интервью

ТоТ еще разговор. Андрей Матюха: Трюфель, юдзу, пондзу

Продолжаем беседу с предпринимателями в рамках проекта «ТоТ еще разговор». Сегодня в гостях Андрей Матюха – шеф-повар, автор и совладелец краснодарских ресторанов: The Печь, Угли-Угли и Племя, которые стабильно попадают в ресторанные рейтинги, а также гриль-бар Ребрышки и Бедрышки, который открылся совсем недавно.

20
Валютные операции

Брокер Райффайзенбанка повысит комиссию на покупку юаней до 1,9%

Клиенты «Райффайзен Инвестиции» заплатят 1,9% за покупку китайской валюты. Комиссия за продажу останется прежней — 0,3%.

Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес сможет быстро подключиться к сервису «Долями»

Небольшие торговые предприятия смогут установить на своих кассах оплату «Долями». Это позволит увеличить средний чек.

Sermone_res_resolvuntur
Налоги, взносы, пошлины

Планируете ли вы посетить V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?

12 сентября в Москве состоится V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», где вы сможете узнать все о новой налоговой реформе и подготовиться к предстоящим переменам.

Планируете ли вы посетить V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?
Самозанятые

Число несовершеннолетних самозанятых увеличилось в полтора раза

146 тысяч подростков работают как самозанятые. В основном в период летних каникул они выполняют работу, которая не требует высокой квалификации.

1
Нетология
Обучение для бухгалтеров

5 шагов: как перейти из офиса на удаленку

Офисная рутина, долгие поездки на работу и обратно, необходимость соблюдать строгий дресс-код — все это может стать причиной усталости и выгорания. Неудивительно, что все больше людей задумываются об удаленной работе. Рассмотрим пять шагов, которые помогут вам перейти из офиса на удаленку и наслаждаться преимуществами работы из дома.

5 шагов: как перейти из офиса на удаленку
Стандартный вычет

Недополученный на работе стандартный вычет можно получить в ИФНС по 3-НДФЛ

Стандартный вычет по НДФЛ можно получить через налогового агента (работодателя). Вычет предоставляют, пока доход не превысит 350 тыс. рублей.

Уставный капитал

Порядок внесения уставного капитала на расчетный счет

Рассказываем, как внести уставный капитал на расчетный счет.

Порядок внесения уставного капитала на расчетный счет
Инвестиции

Счетная Палата указала на недостатки в стимулировании инвесторов в России

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрий Курочкин заявил, что инвестиционное законодательство нуждается в обновлении.

Интересные материалы

Малый и средний бизнес

В Северо-Кавказском федеральном округе улучшилась динамика переходов МСП в более высокие категории

На 9,5% увеличилось за год число переходов малого и среднего бизнеса Кавказа в более высокие категории бизнеса.