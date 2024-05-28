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Онлайн-кассы

Онлайн-кассы, смарт-терминалы, ОФД по 54-ФЗ в 2024 году: обзор компаний

По закону без онлайн-кассы и договора с оператором фискальных данных не может функционировать практически ни одно предприятие сферы розничной торговли, общепита и услуг. В нашем обзоре собрали компании, которые не только продают кассы, но и оказывают поддержку, занимаются настройкой и сопутствующим оборудованием, облачными кассами и сопровождением.

Вы можете найти все эти компании в рейтинге на Клерк.ру, почитать или оставить отзывы, задать вопрос их разработчикам.

Если вы представитель ОФД или компании, предоставляющей услуги по онлайн-кассам и хотите увидеть себя в обзорах от редакции «Клерка» и рейтинге – позвоните нам 8(800) 300-92-97, пишите в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru.

Цены в обзоре действительны на дату публикации.

LIFE PAY

В пакет «Онлайн-касса от Life Pay» входят кассовое оборудование, кассовое ПО собственной разработки и набор сопутствующих услуг, оптимизирующих подключение сервиса для приема и обработки платежей в рознице или на сайте.

Онлайн-кассы

Life Pay предлагает следующие виды касс под  любой тип розничного бизнеса:

1. Онлайн-касса для розничной торговли:

  • Организация торговли в соответствии 54-ФЗ.

  • Выдача бумажных чеков покупателям.

  • Подбор устройств по запросу: фискальные регистраторы от лидера рынка АТОЛ или смарт-терминалы 3-в-1 с функцией фискализации и приема оплаты.

  • Встроенная  кассовая программа LIFE POS для управления торговыми операциями.

  • Поддерживает все виды чеков: аванс, предоплата, полный расчет, чек возврата, чек коррекции.

  • Поддерживает работу  с маркированными товарами.

2. Мобильная онлайн-касса 3-в-1:

  • Для служб доставки, перевозок и разъездной торговли.

  • Совмещенный функционал на едином устройстве: прием оплаты, фискализация и печать чеков для клиентов.

3. Облачная касса для мобильной и/или интернет торговли:

  • Организация интернет торговли в соответствие с 54-ФЗ.

  • Экономия на кассовом оборудовании: одна касса на всех курьеров .

  • Электронные чеки для клиентов.

  • Поддерживает все виды чеков: аванс, предоплата, полный расчет, чек возврата, чек коррекции.

4. Облачная касса для прикассовых зон:

  • Фискализация оплат на точке продаж со всех платежных терминалов на 1 кассе — экономия на кассовом оборудовании.

  • Полностью соответствует 54-ФЗ: касса обрабатывает платежи строго в стенах одной торговой точки.

5. Облачная касса для многоканальной торговли (совмещение торговли на розничных точках с мобильной торговлей; онлайн канал продаж при наличии розничной торговой точки):

  • Одна касса и один фискальный накопитель вместо нескольких - для офлайн, онлайн и мобильной торговли.

  • Анализ продаж и контроль операций по всем каналам в едином личном кабинете LIFE PAY.

  • Возможность выдавать бумажные чеки в рознице и отправлять электронные за оплату онлайн-заказов.

  • Подключение любого количества терминалов по приему платежей.

ПО, интеграция, техподдержка

Личный кабинет LIFE PAY:

  • Контроль пробития чеков

  • Управление отменами и возвратами

  • Статус работы кассовых аппаратов

  • Сверка итогов

  • Соотнесение данных по чекам и транзакциям

  • Статистика продаж

Программа автоматизации бизнеса LIFE POS (модуль фискализации — составная часть платформы LIFE POS):

  • Объединенный учет платежных и транзакционных данных. Фискализация.

  • Учет наличных и безналичных платежей.

  • Выбор способов и методов оплат.

  • Применение удаленных возвратов.

  • Доступ к данным о продажах в режиме реального времени.

  • Простые и визуально понятные отчеты. Возможность выгрузки данных.

  • Контроль работы сотрудников.

  • Подключение дополнительного оборудования.

  • Решение любых вопросов в рамках одного договора с LIFE PAY.

  • Легкий переход к расширенным функциям через личный кабинет.

  • POS CRM — применение скидок, лояльность.

  • Инструменты для мотивации сотрудников.

  • Маркет — приложения для оптимизации бизнеса.

  • Готовые интеграции с большинством популярных сервисов.

Интеграции:

  • Со всеми популярными CMS программами.

  • С популярными программами бухгалтерского учета: 1С, Моё Дело, Контур Эльба.

  • С CRM-программами и платформами автоматизации торговли: U-ON, Мобифитнес, Retail CRM, iiko, Мой Склад и т.д.

  • Интеграция с учетной системой клиента по запросу.

Техническая поддержка: 

  • На связи 24/7, письменная техподдержка .

  • Закрывает проблемы менее чем за 12 часов, проблемы с высокой срочностью — за 2 часа.

  • Услуга «Легкий старт» — регистрация и настройка кассы за предпринимателя

  • Удаленное подключение облачной кассы за 5 дней.

  • Любые услуги по перерегистрации, настройке кассы и другим запросам, индивидуальный подход к решению сложностей.

  • Возможность самостоятельной удаленной регистрации кассы в ФНС и ОФД.

Стоимость ККТ и дополнительных услуг

АТОЛ 1Ф (без ФН). Достаточный функционал, разработанный специально под нужды микро- и малого бизнеса — 17 000 рублей.

АТОЛ 30Ф (без ФН). Удобное и компактное устройство для выдачи бумажных чеков на точке — 25 000 рублей.

Смарт-терминалы MSPOS, PAX, Paymob. Устройство 3-в-1: принимает все виды оплаты (в том числе и по СБП), фискалзирует платежи и печатает бумажные чеки для клиентов. Отлично подходит для курьерской и  выездной торговли — от 17 500 рублей.

Программное обеспечение:

  • Облачная касса — 25 000 руб./год.

  • Кассовая программа LIFE POS — от 0 до 700 руб./мес.

Услуги:

  • Комплексная услуга «Легкий старт»: регистрация онлайн-кассы в ФНС, договор с ОФД на 36 мес. — 6 500 рублей.

Преимущества

  • Забота о клиенте — сами зарегистрируют, подключают кассу и настраивают оборудование.

  • Можно не бояться штрафов от налоговой — работа в рамках законодательства 54-ФЗ.

  • Оптимизация отчетности — объединение данных из внутренних систем учета предпринимателя с данными чеков с использованием готовых интеграций.

  • Держите руку на пульсе: комплексная аналитика от заказа до платежа в едином личном кабинете LIFE PAY: по каналу продаж, заказу, артикулу, терминалу, ТТ, курьеру.

  • Экономия  на оборудовании для розничных торговых точек — минимум 12 000 рублей на 1 место кассира.

  • Бизнес без границ: возможность организации бизнеса согласно 54-ФЗ удаленно (из другого города или из-за рубежа).

  • Быстрое и автоматическое формирование чеков в модуле фискализации в CMS (при онлайн торговле).

  • Возможности интеграции с популярными учетными системами (бухгалтерский учет, CRM модули).

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Бизнес Легко

Компания предлагает:

  • Продажу любого торгового оборудования, его установку и настройку.

  • Установку программного обеспечения, необходимого для функционирования розницы.

  • Обучение сотрудников работе с программами и устройствами.

  • Обучение работе с госсистемами: объяснят что такое ЕГАИС, Меркурий и все, что нужно знать о Честном ЗНАКЕ.

  • Сопровождение клиентского бизнеса: инженеры всегда готовы помочь если возникли трудности.

  • Обслуживание клиентского оборудования, продление договора ОФД, замена фискальных накопителей.

Онлайн-кассы

Любые онлайн кассы из перечня ФНС, и сопутствующее к ним оборудование: сами кассы, фискальные накопители, сканеры, принтеры, весы, кассовые компьютеры и мониторы.

Любые нужные клиенту кассы от популярных: Эвотор, Атол или Дримкасс до менее тривиальных MultiSoft и Retail.

ПО, интеграция, техподдержка

  • Настройка полной автоматизации на базе крупной экосистемы СБИС: специалисты компании проведут консультацию и презентацию на основании потребности клиента, подробно объяснят, что нужно для того, чтобы все это работало как единое целое, и помогут запустить торговую точку, магазин, салон красоты, кафе, ресторан и т.д.

  • Настройка взаимодействия с госсистемами и сервисами отчетности. Настроят интеграцию оборудования с клиентским ПО, если оно уже есть.

  • Клиентам доступны как круглосуточная поддержка от компании Тензор, так и персональная поддержка менеджеров и инженеров Такском. Специалисты оперативно решат все проблемы и не допустят простоя кассовой техники.

Стоимость ККТ, дополнительных услуг

Стоимость зависит от формата точки клиента, как правило рассматриваются три популярных варианта:

  • Простая касса для торговли услугами или на небольших точках продаж на рынках или островках в ТЦ. Как правило, это решается установкой смарт-терминала на 36 месяцев и настройкой каталога. Все работы под ключ укладываются в бюджет до 50 000 рублей.

  • Небольшой магазин с маленьким складом и размеренным клиентским потоком, с небольшим количеством дополнительного оборудования: предприниматели, работающие без франшиз, небольшие минимаркеты, магазины по продаже табачных изделий, точки продажи разливного пива. Автоматизация таких точек, как правило, укладывается до 80 000 рублей, в зависимости от категорий товаров и системы налогообложения ценник может быть и ниже.

  • Магазины с большим клиентопотоком, которым нужен разветвленный складской учет на несколько точек, более производительные кассы и больше дополнительного оборудования. Обычно обходятся в 120 000 рублей за торговую точку.

Преимущества

Компания «Бизнес Легко»— сертифицированный партнер крупного разработчика розничного ПО компании Тензор. Экосистема СБИС способна охватить в себе полный спектр бизнес-процессов любой розничной точки. Специалисты помогут запустить магазин и настроить все необходимые сервисы в режиме одного окна, через один личный кабинет клиента.

Команда профессионалов внимательно следит за изменениями в сфере розницы, предлагает самое современное оборудование, и ПО, обновленное согласно всем нововведениям в законы или правилам работы госсистем.

При масштабировании бизнеса, специалисты сопроводят клиента от маленького магазина в придорожном павильоне, до крупной франшизы с десятками торговых точек.

Компания продает только новое оборудование с соблюдением всех гарантийных сроков от производителя.

За каждым клиентом закрепляется индивидуальный менеджер.

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QR service

Компания предлагает:

  • Прием оплаты через СБП на счет в любом банке без дополнительного оборудования.

  • Возможность создания QR-кода в приложении QRManager Android и iOS, на любом сайте, в мобильных приложениях, в системах автоматизации бизнеса, вывода QR-кода на дополнительный экран и т.д.

  • Виды QR-кодов:

    • статический;

    • динамический;

    • кассовая ссылка (с поддержкой NFC-оплаты).

  • Возможность использования технологии SoftPos для приема оплаты по карте (при условии предоставлении такой услуги в обслуживающем банке).

Прием платежей

  • Поддержка автоматической работы с операторами фискальных данных для формирования электронных фискальных документов в соответствии с 54-ФЗ.

  • Подходит, практически, для любого розничного бизнеса.

  • Возможность интеграции с любыми кассовыми решениями через управляющий софт, например, 1С. 

ПО, интеграция, техподдержка

Реализованы интеграции:

  • со всеми актуальными конфигурациями 1С.

  • системами для управления кафе/ресторанами iiko и r_keeper;

  • системами автоматизации гостиничного бизнеса;

  • Интеграция с программой лояльности BenefittY с настройкой программы лояльности для каждой из точек отдельно;

  • универсальное API, с помощью которого можно интегрировать СБП в любое программное решение.

Стоимость услуг

Подписка на одну торговую точку:

  • на месяц — от 450 рублей;

  • на квартал — от 1 215 рублей;

  • на год — от 4 500 рублей.

В некоторых банка использование сервиса бесплатно.

Преимущества

  • Экономия на банковской комиссии до 80%.

  • Не требуется дополнительного оборудования, достаточно смартфона или компьютера.

  • Поддерживается работа:

    • с любым количеством точек продаж в одном приложении;

    • использование множества видов деятельности (МСС) для любого количества юрлиц в одной торговой точке;

    • управление торговыми точками от лица владельца бизнеса;

    • управление персоналом торговых точек и их правами.

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Fusion POS

Компания предлагает:

  • Облачную систему для ведения учета на складе и автоматизации бизнес-процессов в заведениях общепита;

  • Кассовое оборудование для осуществления продаж в заведениях общественного питания.

Онлайн-кассы

Топ продаж — Атол 150Ф (Sigma 10).

Эта модель является моноблоком (смарт-терминалом) и включает в себя все основные элементы кассового оборудования для оформления заказа и осуществления продажи:

  • 10” планшет на операционной системе Android;

  • Кассовый аппарат;

  • Модуль с интернетом (можно подключать по проводу, Wi-Fi или использовать 4G).

Цена моноблока Атол 150Ф - 27 700 руб. (на текущий момент, может меняться).

Модель продается с предустановленным ПО Fusion POS.

Если рассматривать вариант приобретения кассового оборудования отдельно, то бюджет будет примерно следующий: 

  • планшет на ОС Android от 15 000 руб. (как показывает опыт действующих клиентов, попытка сэкономить и купить модель дешевле приводит к нестабильной работе планшета, что снижает производительность кассира и, как следствие, к потере прибыли);

  • кассовый аппарат от 17 000 руб., к примеру Атол 1Ф.

Полный перечень рекомендуемого кассового оборудования представлен здесь.

ПО, интеграция, техподдержка

  • ПО — Fusion POS.

  • Интеграция эквайринга настраивается со всеми банками России;

  • техподдержка — бесплатно на любом тарифе.

Стоимость дополнительных услуг

Помощь в регистрации кассового аппарата в ФНС (дистанционно, при наличии электронной цифровой подписи) — 5 000 руб.

Преимущества

  • индивидуальный подбор наиболее оптимального комплекта кассового оборудования, исходя из задач и особенностей работы торговой точки — бесплатно;

  • доставка комплекта кассового оборудования до пункта выдачи СДЭК — бесплатно.

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Такском

Компания предлагает услуги Центра Технического Обслуживания контрольно-кассовой техники для компаний и индивидуальных предпринимателей:

  • Полная автоматизация рабочего места кассира под ключ от киоска до гипермаркета. Подберет необходимое решение в зависимости от потребностей и нюансов бизнеса, фискальный накопитель, ОФД, ККТ, POS-оборудование.

  • Маркировка. Поможет настроить рабочее место кассира в магазине или на складе для работы с маркированным товаром согласно 54-ФЗ, проведет обучение работе на кассе и в последствии осуществляет техническую поддержку.

  • Услуга «Касса на 1 чек». Для компаний, которые не применяют кассу, так как не работают с физлицами есть услуга «Касса на 1 чек». Для пробития одного чека не нужно покупать кассу, можно арендовать её на сутки – мы пробьем чек за вас.

  • Партнёрство для бухгалтерских компаний и налоговых агентов. Действует агентская программа: вы передаете нам клиентов на покупку товаров и услуг ООО «Такском» и получаете вознаграждение 5 % от суммы сделки по переданному клиенту.

  • Помощь бухгалтерам: как определиться с кассой, ФН, ОФД, сделать чеки коррекции, сформировать отчеты, научим работать на кассе.

Поставщиками торгового оборудования ООО «Такском» являются известные производители контрольно-кассовой техники с многолетним опытом ШТРИХ, АТОЛ, POScenter, ИНКОТЕКС, ЭВОТОР, MERTECH, UROVO.

Онлайн-кассы

  • Для небольших торговых точек с небольшой проходимостью, для выездной торговли, для курьерской службы предлагает надежный смарт терминал от компании «Мультисофт» — ККТ «ПТК «MSPOS-K» с возможностью работы без электро сети до 8 часов. Если на точке требуется касса со встроенным эквайрингом для безналичной оплаты картами, то рекомендуется использовать новую кассу от компании «Мультисофт» ККТ  «MSPOS-SE-Ф» с эквайрингом от 2Сan.

  • Для торгово-розничного объекта с средней проходимостью можно использовать Эвотор Power, он работает и как Смарт-терминал и как Фискальный регистратор. Внутри установлен высокоскоростной принтер печати чеков до 300 мм/сек, что обеспечит высокую проходимость через кассовый узел и избавит от очередей. Также к Эвотор Power можно подключить дополнительный монитор покупателя через VGA разъем для демонстрации рекламы на товары и услуги.

  • Для торгово-розничного объекта с высокой проходимостью подойдет ККТ АТОЛ 30Ф Темно-серый. Без ФН. USB и POS оборудование от ведущих производителей торгового оборудования.

  • Для решения облачная касса используется решение партнера АТОЛ ОНЛАЙН, Такском зарегистрирует и подключит кассу.

ПО, интеграция, техподдержка

Поставщик кассового ПО – компания «БИФИТ КАССА», «ДРИМКАС». ПО «Клеверенс», «Data Mobile» для мобильной автоматизации магазинов, складов.

Стоимость ККТ и дополнительных услуг

  • ПТК MSPOS-K — мобильная онлайн-касса с компьютером и программным обеспечением на базе Android. Предназначена для денежных расчетов в рознице и сфере услуг — 16 499 рублей.

  • ККТ «MSPOS-SE-Ф» с эквайрингом 2Сan — 19 500 рублей.

  • «Эвотор Power» под ключ с бесплатной регистрацией в ФНС, ОФД Такском в подарок — от 35 000 рублей.

Преимущества

  • Режим одного окна — от ЭЦП до подключенной кассы в ФНС.

  • Обучение работе на кассе и техническая поддержка на необходимый срок 3, 6, 12 месяцев.

  • Бесплатная консультация.

  • Работаем по всей стране – 25 офисов по России.

  • Удобная доставка до офиса или ПВЗ СДЭК.

  • Пассивный доход. Партнерская программа для Агентов Такском – вознаграждение 5% от сделки переданного лида.

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Напоминаем, что если вы представитель ОФД или компании, предоставляющей услуги по онлайн-кассам и тоже хотите поучаствовать в обзорах от редакции «Клерка» и попасть в рейтинг, свяжитесь с нами любым удобным способом:

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