Онлайн-кассы, смарт-терминалы, ОФД по 54-ФЗ в 2024 году: обзор компаний

Компания предлагает:

Продажу любого торгового оборудования, его установку и настройку.

Установку программного обеспечения, необходимого для функционирования розницы.

Обучение сотрудников работе с программами и устройствами.

Обучение работе с госсистемами: объяснят что такое ЕГАИС, Меркурий и все, что нужно знать о Честном ЗНАКЕ.

Сопровождение клиентского бизнеса: инженеры всегда готовы помочь если возникли трудности.

Обслуживание клиентского оборудования, продление договора ОФД, замена фискальных накопителей.

Онлайн-кассы

Любые онлайн кассы из перечня ФНС, и сопутствующее к ним оборудование: сами кассы, фискальные накопители, сканеры, принтеры, весы, кассовые компьютеры и мониторы.

Любые нужные клиенту кассы от популярных: Эвотор, Атол или Дримкасс до менее тривиальных MultiSoft и Retail.

ПО, интеграция, техподдержка

Настройка полной автоматизации на базе крупной экосистемы СБИС : специалисты компании проведут консультацию и презентацию на основании потребности клиента, подробно объяснят, что нужно для того, чтобы все это работало как единое целое, и помогут запустить торговую точку, магазин, салон красоты, кафе, ресторан и т.д.

Настройка взаимодействия с госсистемами и сервисами отчетности . Настроят интеграцию оборудования с клиентским ПО, если оно уже есть.

Клиентам доступны как круглосуточная поддержка от компании Тензор, так и персональная поддержка менеджеров и инженеров Такском. Специалисты оперативно решат все проблемы и не допустят простоя кассовой техники.

Стоимость ККТ, дополнительных услуг

Стоимость зависит от формата точки клиента, как правило рассматриваются три популярных варианта:

Простая касса для торговли услугами или на небольших точках продаж на рынках или островках в ТЦ. Как правило, это решается установкой смарт-терминала на 36 месяцев и настройкой каталога. Все работы под ключ укладываются в бюджет до 50 000 рублей .

Небольшой магазин с маленьким складом и размеренным клиентским потоком , с небольшим количеством дополнительного оборудования: предприниматели, работающие без франшиз, небольшие минимаркеты, магазины по продаже табачных изделий, точки продажи разливного пива. Автоматизация таких точек, как правило, укладывается до 80 000 рублей , в зависимости от категорий товаров и системы налогообложения ценник может быть и ниже.

Магазины с большим клиентопотоком, которым нужен разветвленный складской учет на несколько точек, более производительные кассы и больше дополнительного оборудования. Обычно обходятся в 120 000 рублей за торговую точку.

Преимущества

Компания «Бизнес Легко»— сертифицированный партнер крупного разработчика розничного ПО компании Тензор. Экосистема СБИС способна охватить в себе полный спектр бизнес-процессов любой розничной точки. Специалисты помогут запустить магазин и настроить все необходимые сервисы в режиме одного окна, через один личный кабинет клиента.

Команда профессионалов внимательно следит за изменениями в сфере розницы, предлагает самое современное оборудование, и ПО, обновленное согласно всем нововведениям в законы или правилам работы госсистем.

При масштабировании бизнеса, специалисты сопроводят клиента от маленького магазина в придорожном павильоне, до крупной франшизы с десятками торговых точек.

Компания продает только новое оборудование с соблюдением всех гарантийных сроков от производителя.

За каждым клиентом закрепляется индивидуальный менеджер.

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