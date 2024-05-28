Онлайн-кассы, смарт-терминалы, ОФД по 54-ФЗ в 2024 году: обзор компаний

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LIFE PAY
В пакет «Онлайн-касса от Life Pay» входят кассовое оборудование, кассовое ПО собственной разработки и набор сопутствующих услуг, оптимизирующих подключение сервиса для приема и обработки платежей в рознице или на сайте.
Онлайн-кассы
Life Pay предлагает следующие виды касс под любой тип розничного бизнеса:
1. Онлайн-касса для розничной торговли:
Организация торговли в соответствии 54-ФЗ.
Выдача бумажных чеков покупателям.
Подбор устройств по запросу: фискальные регистраторы от лидера рынка АТОЛ или смарт-терминалы 3-в-1 с функцией фискализации и приема оплаты.
Встроенная кассовая программа LIFE POS для управления торговыми операциями.
Поддерживает все виды чеков: аванс, предоплата, полный расчет, чек возврата, чек коррекции.
Поддерживает работу с маркированными товарами.
2. Мобильная онлайн-касса 3-в-1:
Для служб доставки, перевозок и разъездной торговли.
Совмещенный функционал на едином устройстве: прием оплаты, фискализация и печать чеков для клиентов.
3. Облачная касса для мобильной и/или интернет торговли:
Организация интернет торговли в соответствие с 54-ФЗ.
Экономия на кассовом оборудовании: одна касса на всех курьеров .
Электронные чеки для клиентов.
Поддерживает все виды чеков: аванс, предоплата, полный расчет, чек возврата, чек коррекции.
4. Облачная касса для прикассовых зон:
Фискализация оплат на точке продаж со всех платежных терминалов на 1 кассе — экономия на кассовом оборудовании.
Полностью соответствует 54-ФЗ: касса обрабатывает платежи строго в стенах одной торговой точки.
5. Облачная касса для многоканальной торговли (совмещение торговли на розничных точках с мобильной торговлей; онлайн канал продаж при наличии розничной торговой точки):
Одна касса и один фискальный накопитель вместо нескольких - для офлайн, онлайн и мобильной торговли.
Анализ продаж и контроль операций по всем каналам в едином личном кабинете LIFE PAY.
Возможность выдавать бумажные чеки в рознице и отправлять электронные за оплату онлайн-заказов.
Подключение любого количества терминалов по приему платежей.
ПО, интеграция, техподдержка
Личный кабинет LIFE PAY:
Контроль пробития чеков
Управление отменами и возвратами
Статус работы кассовых аппаратов
Сверка итогов
Соотнесение данных по чекам и транзакциям
Статистика продаж
Программа автоматизации бизнеса LIFE POS (модуль фискализации — составная часть платформы LIFE POS):
Объединенный учет платежных и транзакционных данных. Фискализация.
Учет наличных и безналичных платежей.
Выбор способов и методов оплат.
Применение удаленных возвратов.
Доступ к данным о продажах в режиме реального времени.
Простые и визуально понятные отчеты. Возможность выгрузки данных.
Контроль работы сотрудников.
Подключение дополнительного оборудования.
Решение любых вопросов в рамках одного договора с LIFE PAY.
Легкий переход к расширенным функциям через личный кабинет.
POS CRM — применение скидок, лояльность.
Инструменты для мотивации сотрудников.
Маркет — приложения для оптимизации бизнеса.
Готовые интеграции с большинством популярных сервисов.
Интеграции:
Со всеми популярными CMS программами.
С популярными программами бухгалтерского учета: 1С, Моё Дело, Контур Эльба.
С CRM-программами и платформами автоматизации торговли: U-ON, Мобифитнес, Retail CRM, iiko, Мой Склад и т.д.
Интеграция с учетной системой клиента по запросу.
Техническая поддержка:
На связи 24/7, письменная техподдержка .
Закрывает проблемы менее чем за 12 часов, проблемы с высокой срочностью — за 2 часа.
Услуга «Легкий старт» — регистрация и настройка кассы за предпринимателя
Удаленное подключение облачной кассы за 5 дней.
Любые услуги по перерегистрации, настройке кассы и другим запросам, индивидуальный подход к решению сложностей.
Возможность самостоятельной удаленной регистрации кассы в ФНС и ОФД.
Стоимость ККТ и дополнительных услуг
АТОЛ 1Ф (без ФН). Достаточный функционал, разработанный специально под нужды микро- и малого бизнеса — 17 000 рублей.
АТОЛ 30Ф (без ФН). Удобное и компактное устройство для выдачи бумажных чеков на точке — 25 000 рублей.
Смарт-терминалы MSPOS, PAX, Paymob. Устройство 3-в-1: принимает все виды оплаты (в том числе и по СБП), фискалзирует платежи и печатает бумажные чеки для клиентов. Отлично подходит для курьерской и выездной торговли — от 17 500 рублей.
Программное обеспечение:
Облачная касса — 25 000 руб./год.
Кассовая программа LIFE POS — от 0 до 700 руб./мес.
Услуги:
Комплексная услуга «Легкий старт»: регистрация онлайн-кассы в ФНС, договор с ОФД на 36 мес. — 6 500 рублей.
Преимущества
Забота о клиенте — сами зарегистрируют, подключают кассу и настраивают оборудование.
Можно не бояться штрафов от налоговой — работа в рамках законодательства 54-ФЗ.
Оптимизация отчетности — объединение данных из внутренних систем учета предпринимателя с данными чеков с использованием готовых интеграций.
Держите руку на пульсе: комплексная аналитика от заказа до платежа в едином личном кабинете LIFE PAY: по каналу продаж, заказу, артикулу, терминалу, ТТ, курьеру.
Экономия на оборудовании для розничных торговых точек — минимум 12 000 рублей на 1 место кассира.
Бизнес без границ: возможность организации бизнеса согласно 54-ФЗ удаленно (из другого города или из-за рубежа).
Быстрое и автоматическое формирование чеков в модуле фискализации в CMS (при онлайн торговле).
Возможности интеграции с популярными учетными системами (бухгалтерский учет, CRM модули).
Бизнес Легко
Компания предлагает:
Продажу любого торгового оборудования, его установку и настройку.
Установку программного обеспечения, необходимого для функционирования розницы.
Обучение сотрудников работе с программами и устройствами.
Обучение работе с госсистемами: объяснят что такое ЕГАИС, Меркурий и все, что нужно знать о Честном ЗНАКЕ.
Сопровождение клиентского бизнеса: инженеры всегда готовы помочь если возникли трудности.
Обслуживание клиентского оборудования, продление договора ОФД, замена фискальных накопителей.
Онлайн-кассы
Любые онлайн кассы из перечня ФНС, и сопутствующее к ним оборудование: сами кассы, фискальные накопители, сканеры, принтеры, весы, кассовые компьютеры и мониторы.
Любые нужные клиенту кассы от популярных: Эвотор, Атол или Дримкасс до менее тривиальных MultiSoft и Retail.
ПО, интеграция, техподдержка
Настройка полной автоматизации на базе крупной экосистемы СБИС: специалисты компании проведут консультацию и презентацию на основании потребности клиента, подробно объяснят, что нужно для того, чтобы все это работало как единое целое, и помогут запустить торговую точку, магазин, салон красоты, кафе, ресторан и т.д.
Настройка взаимодействия с госсистемами и сервисами отчетности. Настроят интеграцию оборудования с клиентским ПО, если оно уже есть.
Клиентам доступны как круглосуточная поддержка от компании Тензор, так и персональная поддержка менеджеров и инженеров Такском. Специалисты оперативно решат все проблемы и не допустят простоя кассовой техники.
Стоимость ККТ, дополнительных услуг
Стоимость зависит от формата точки клиента, как правило рассматриваются три популярных варианта:
Простая касса для торговли услугами или на небольших точках продаж на рынках или островках в ТЦ. Как правило, это решается установкой смарт-терминала на 36 месяцев и настройкой каталога. Все работы под ключ укладываются в бюджет до 50 000 рублей.
Небольшой магазин с маленьким складом и размеренным клиентским потоком, с небольшим количеством дополнительного оборудования: предприниматели, работающие без франшиз, небольшие минимаркеты, магазины по продаже табачных изделий, точки продажи разливного пива. Автоматизация таких точек, как правило, укладывается до 80 000 рублей, в зависимости от категорий товаров и системы налогообложения ценник может быть и ниже.
Магазины с большим клиентопотоком, которым нужен разветвленный складской учет на несколько точек, более производительные кассы и больше дополнительного оборудования. Обычно обходятся в 120 000 рублей за торговую точку.
Преимущества
Компания «Бизнес Легко»— сертифицированный партнер крупного разработчика розничного ПО компании Тензор. Экосистема СБИС способна охватить в себе полный спектр бизнес-процессов любой розничной точки. Специалисты помогут запустить магазин и настроить все необходимые сервисы в режиме одного окна, через один личный кабинет клиента.
Команда профессионалов внимательно следит за изменениями в сфере розницы, предлагает самое современное оборудование, и ПО, обновленное согласно всем нововведениям в законы или правилам работы госсистем.
При масштабировании бизнеса, специалисты сопроводят клиента от маленького магазина в придорожном павильоне, до крупной франшизы с десятками торговых точек.
Компания продает только новое оборудование с соблюдением всех гарантийных сроков от производителя.
За каждым клиентом закрепляется индивидуальный менеджер.
QR service
Компания предлагает:
Прием оплаты через СБП на счет в любом банке без дополнительного оборудования.
Возможность создания QR-кода в приложении QRManager Android и iOS, на любом сайте, в мобильных приложениях, в системах автоматизации бизнеса, вывода QR-кода на дополнительный экран и т.д.
Виды QR-кодов:
статический;
динамический;
кассовая ссылка (с поддержкой NFC-оплаты).
Возможность использования технологии SoftPos для приема оплаты по карте (при условии предоставлении такой услуги в обслуживающем банке).
Прием платежей
Поддержка автоматической работы с операторами фискальных данных для формирования электронных фискальных документов в соответствии с 54-ФЗ.
Подходит, практически, для любого розничного бизнеса.
Возможность интеграции с любыми кассовыми решениями через управляющий софт, например, 1С.
ПО, интеграция, техподдержка
Реализованы интеграции:
со всеми актуальными конфигурациями 1С.
системами для управления кафе/ресторанами iiko и r_keeper;
системами автоматизации гостиничного бизнеса;
Интеграция с программой лояльности BenefittY с настройкой программы лояльности для каждой из точек отдельно;
универсальное API, с помощью которого можно интегрировать СБП в любое программное решение.
Стоимость услуг
Подписка на одну торговую точку:
на месяц — от 450 рублей;
на квартал — от 1 215 рублей;
на год — от 4 500 рублей.
В некоторых банка использование сервиса бесплатно.
Преимущества
Экономия на банковской комиссии до 80%.
Не требуется дополнительного оборудования, достаточно смартфона или компьютера.
Поддерживается работа:
с любым количеством точек продаж в одном приложении;
использование множества видов деятельности (МСС) для любого количества юрлиц в одной торговой точке;
управление торговыми точками от лица владельца бизнеса;
управление персоналом торговых точек и их правами.
Fusion POS
Компания предлагает:
Облачную систему для ведения учета на складе и автоматизации бизнес-процессов в заведениях общепита;
Кассовое оборудование для осуществления продаж в заведениях общественного питания.
Онлайн-кассы
Топ продаж — Атол 150Ф (Sigma 10).
Эта модель является моноблоком (смарт-терминалом) и включает в себя все основные элементы кассового оборудования для оформления заказа и осуществления продажи:
10” планшет на операционной системе Android;
Кассовый аппарат;
Модуль с интернетом (можно подключать по проводу, Wi-Fi или использовать 4G).
Цена моноблока Атол 150Ф - 27 700 руб. (на текущий момент, может меняться).
Модель продается с предустановленным ПО Fusion POS.
Если рассматривать вариант приобретения кассового оборудования отдельно, то бюджет будет примерно следующий:
планшет на ОС Android от 15 000 руб. (как показывает опыт действующих клиентов, попытка сэкономить и купить модель дешевле приводит к нестабильной работе планшета, что снижает производительность кассира и, как следствие, к потере прибыли);
кассовый аппарат от 17 000 руб., к примеру Атол 1Ф.
Полный перечень рекомендуемого кассового оборудования представлен здесь.
ПО, интеграция, техподдержка
ПО — Fusion POS.
Интеграция эквайринга настраивается со всеми банками России;
техподдержка — бесплатно на любом тарифе.
Стоимость дополнительных услуг
Помощь в регистрации кассового аппарата в ФНС (дистанционно, при наличии электронной цифровой подписи) — 5 000 руб.
Преимущества
индивидуальный подбор наиболее оптимального комплекта кассового оборудования, исходя из задач и особенностей работы торговой точки — бесплатно;
доставка комплекта кассового оборудования до пункта выдачи СДЭК — бесплатно.
Такском
Компания предлагает услуги Центра Технического Обслуживания контрольно-кассовой техники для компаний и индивидуальных предпринимателей:
Полная автоматизация рабочего места кассира под ключ от киоска до гипермаркета. Подберет необходимое решение в зависимости от потребностей и нюансов бизнеса, фискальный накопитель, ОФД, ККТ, POS-оборудование.
Маркировка. Поможет настроить рабочее место кассира в магазине или на складе для работы с маркированным товаром согласно 54-ФЗ, проведет обучение работе на кассе и в последствии осуществляет техническую поддержку.
Услуга «Касса на 1 чек». Для компаний, которые не применяют кассу, так как не работают с физлицами есть услуга «Касса на 1 чек». Для пробития одного чека не нужно покупать кассу, можно арендовать её на сутки – мы пробьем чек за вас.
Партнёрство для бухгалтерских компаний и налоговых агентов. Действует агентская программа: вы передаете нам клиентов на покупку товаров и услуг ООО «Такском» и получаете вознаграждение 5 % от суммы сделки по переданному клиенту.
Помощь бухгалтерам: как определиться с кассой, ФН, ОФД, сделать чеки коррекции, сформировать отчеты, научим работать на кассе.
Поставщиками торгового оборудования ООО «Такском» являются известные производители контрольно-кассовой техники с многолетним опытом ШТРИХ, АТОЛ, POScenter, ИНКОТЕКС, ЭВОТОР, MERTECH, UROVO.
Онлайн-кассы
Для небольших торговых точек с небольшой проходимостью, для выездной торговли, для курьерской службы предлагает надежный смарт терминал от компании «Мультисофт» — ККТ «ПТК «MSPOS-K» с возможностью работы без электро сети до 8 часов. Если на точке требуется касса со встроенным эквайрингом для безналичной оплаты картами, то рекомендуется использовать новую кассу от компании «Мультисофт» ККТ «MSPOS-SE-Ф» с эквайрингом от 2Сan.
Для торгово-розничного объекта с средней проходимостью можно использовать Эвотор Power, он работает и как Смарт-терминал и как Фискальный регистратор. Внутри установлен высокоскоростной принтер печати чеков до 300 мм/сек, что обеспечит высокую проходимость через кассовый узел и избавит от очередей. Также к Эвотор Power можно подключить дополнительный монитор покупателя через VGA разъем для демонстрации рекламы на товары и услуги.
Для торгово-розничного объекта с высокой проходимостью подойдет ККТ АТОЛ 30Ф Темно-серый. Без ФН. USB и POS оборудование от ведущих производителей торгового оборудования.
Для решения облачная касса используется решение партнера АТОЛ ОНЛАЙН, Такском зарегистрирует и подключит кассу.
ПО, интеграция, техподдержка
Поставщик кассового ПО – компания «БИФИТ КАССА», «ДРИМКАС». ПО «Клеверенс», «Data Mobile» для мобильной автоматизации магазинов, складов.
Стоимость ККТ и дополнительных услуг
ПТК MSPOS-K — мобильная онлайн-касса с компьютером и программным обеспечением на базе Android. Предназначена для денежных расчетов в рознице и сфере услуг — 16 499 рублей.
ККТ «MSPOS-SE-Ф» с эквайрингом 2Сan — 19 500 рублей.
«Эвотор Power» под ключ с бесплатной регистрацией в ФНС, ОФД Такском в подарок — от 35 000 рублей.
Преимущества
Режим одного окна — от ЭЦП до подключенной кассы в ФНС.
Обучение работе на кассе и техническая поддержка на необходимый срок 3, 6, 12 месяцев.
Бесплатная консультация.
Работаем по всей стране – 25 офисов по России.
Удобная доставка до офиса или ПВЗ СДЭК.
Пассивный доход. Партнерская программа для Агентов Такском – вознаграждение 5% от сделки переданного лида.
Напоминаем, что если вы представитель ОФД или компании, предоставляющей услуги по онлайн-кассам и тоже хотите поучаствовать в обзорах от редакции «Клерка» и попасть в рейтинг, свяжитесь с нами любым удобным способом:
позвоните 8(800) 300-92-97, напишите в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru.
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