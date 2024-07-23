В досудебном порядке можно будет обжаловать решения Росреестра

Теперь приостановку госрегистрации прав на недвижимость можно обжаловать без участия суда.

Владимир Путин подписал закон о досудебном обжаловании решений Росреестра. Это можно сделать, если ведомство приостановило государственную регистрацию прав на недвижимость без одновременного кадастрового учета.

Кроме того, Росреестр получит право лишать госслужащих статуса государственного регистратора за необоснованные решения о приостановке прав.

Раньше обжаловать решения о приостановке госрегистрации прав было можно только при одновременном кадастровом учете и регистрации.

Досудебным обжалованием решений будет заниматься специальная апелляционная комиссия.

Срок рассмотрения заявлений сократили с одного месяца до 15 рабочих дней.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.