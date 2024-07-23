Минфин напомнил, что считается доходом на УСН и когда его признавать

При применении упрощенки учитывают доходы, определяемые в порядке п. 1 и 2 ст. 248 НК.
К доходам относят:
поступления от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
внереализационные доходы.
При этом доходы от реализации определяют в порядке ст. 249 НК, а внереализационные — ст. 250 Кодекса.
Доход от реализации — это выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. При этом выручку считают по всем поступлениям, связанным с расчетами за реализованное. Они могут быть в денежной и (или) натуральной форме.
Датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом. То есть кассовый метод.
Эти разъяснения Минфин привел в письме от 21.03.2024 № 03-11-06/2/25564.
Подробнее о том, что признается доходами компаний на упрощенке, рассказываем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Сейчас курс стоит 4 290 рублей вместо
15 950 рублей. Успейте купить курс со скидкой!
Начать дискуссию