Для вин из Гагаузии могут отменить импортные пошлины

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила, что Россия может отменить импортные пошлины для гагаузских вин.
«Мы будем помогать нашим аграриям выстраивать новые логистические цепочки и выходить в крупные торговые сети на территории РФ. Мы проводим огромную работу с федеральными ведомствами РФ, чтобы с гагаузских вин не взимались импортные пошлины», — сказала Гуцул.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая выступает за сближение с РФ. Российский рынок позволит этой территории инвестировать в высадку новых садов, стоить ирригационные системы и закупать нужное оборудование для виноделия.
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