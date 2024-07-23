Для вин из Гагаузии могут отменить импортные пошлины

Работайте без страха ошибиться! На новом курсе рассказываем, как избежать самых частых ошибок бухгалтеров в учете, отчетности и применении ФСБУ

Мы записали новый практический онлайн-курс «Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете», в котором собраны часто встречающиеся ошибки бухгалтеров, и то, как их найти и исправить. После обучения вы будете работать без стресса и нервов, сдадите полугодовую отчетность, а потом и годовую — на ура!