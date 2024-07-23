₽ Заказать рекламу
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «ТВ Центр» оштрафуют за громкую рекламу, 39% компаний пользуются искусственным интеллектом, вместо хомяка предложили «тапать» Колобка

Подготовили обзор главных событий дня — 23 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Думе призвали разрешить многодетным семьям бесплатно ездить по платным трассам.

  • Основатель МММ Сергей Мавроди оставил долги на 1,6 млрд рублей. В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни.

  • 39% крупных российских компаний начали использовать искусственный интеллект.

  • В чувашском селе выявили эпизоотический очаг опасного заболевания и ввели карантин. Ветеринары проводят работы по ликвидации бешенства.

  • Названа песня, без которой не обходилось ни одно застолье в 90-х. Символом времени стала композиция «Огней так много золотых».

  • Компания Mattel выпустила слепую Барби и темнокожую куклу с синдромом Дауна. Новые игрушки стали олицетворением глобальной сплоченности и инклюзивности в сфере кукол.

  • Американские ученые разработали способ производства экранов смартфонов из биоразлагаемых и перерабатываемых материалов.

  • Акулы у берегов Бразилии подвергаются воздействию кокаина. Предполагается, что вещество попадает в океан несколькими путями: через сточные воды из нелегальных лабораторий и выброшенные пакеты.

  • В Челябинске без горячей воды останется 963 многоквартирных дома. С 30 июля в городе будут проводить гидравлические испытания на тепловых сетях.

  • В России создали Колобкоин — аналог популярной Hamster Kombat. Игрокам предстоит отстроить свое Белогорье, используя монеты, которые можно заработать различными способами: «тапая, раскручивая и щекоча Колобка». Пользователям обещают пассивный доход от выполнения заданий в мини-игре.

  • ФАС возбудила дело в отношении телеканала «ТВ Центр» из-за превышения допустимой громкости рекламы.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Начать дискуссию

Банки

В мобильных приложениях трех банков произошел сбой

Клиенты Росбанка, Россельхозбанка и Райффайзенбанка не могут пользоваться мобильными приложениями. Кредитные организации могли стать жертвами хакерских атак.

НДС

Как организовать раздельный учет НДС по основным средствам

Если основные средства используется одновременно для облагаемых и необлагаемых НДС видов деятельности, нужно вести раздельный учет входного НДС, чтобы правильно применять вычеты.

Как организовать раздельный учет НДС по основным средствам
Миграционный учет

Полиция будет высылать мигрантов за нарушение законов РФ

Раньше решение о высылке иностранцев-мигрантов принимал суд. Срок временного пребывания в РФ без визы сократят со 180 до 90 дней.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

Рамзан Кадыров просит защитить Wildberries от «рейдерского захвата»

Глава маркетплейса рассказала, что все планы по объединению компаний Russ и Wildberries были согласованы.

1
Бесплатно с Увольнение

Почему нельзя уволить сотрудника из-за прекращения договора с контрагентом: последствия

Работодатель хочет подстраховаться и ограничить срок трудовых договоров сроком отношений с контрагентами, чтобы не вести бизнес в убыток. Разбираем, почему это незаконно и во что может вылиться. 

Почему нельзя уволить сотрудника из-за прекращения договора с контрагентом: последствия
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «ТВ Центр» оштрафуют за громкую рекламу, 39% компаний пользуются искусственным интеллектом, вместо хомяка предложили «тапать» Колобка

Подготовили обзор главных событий дня — 23 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Обучение для бухгалтеров

👌 Как подготовиться к налоговой проверке? Подробная инструкция по тому, как успешно пройти проверку любых проверяющих органов, в новом курсе «Клерка»

В 2024 году количество проверок и проверяющих органов выросло, к уже существующим контролирующим структурам добавились проверки Минтруда и миграционной службы. Предотвращать налоговые риски и минимизировать вероятность проверок научим на нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты».

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Электронные подписи

«Калуга Астрал» бесплатно выпустит сертификаты электронной подписи физлиц

Компания проходит повторную аккредитацию, поэтому все сертификаты электронных подписей физлиц могут признать недействительными. Клиенты смогут заменить их бесплатно.

Налоговый учет ОС

Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.

Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги
Госпошлина

Госдума приняла законопроект об увеличении пошлин при обращении в суд. По некоторым видам производства они вырастут в 5-50 раз

По искам о защите прав на единственное жилье появится новая льгота.

1
Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность в СФР

Отчет ЕФС-1: правила заполнения и нюансы

Разбираемся, как до 25 июля сдать ЕФС-1 за первое полугодие, и как заполнять все регулярные отчеты и отчетность по событиям. В статье — подробная инструкция и нюансы, на которые стоит обратить внимание. 

Отчет ЕФС-1: правила заполнения и нюансы
6-НДФЛ

КУБ дня. Про 6-НДФЛ

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает множество вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про 6-НДФЛ
Малый и средний бизнес

Бизнес из сферы народных художественных промыслов заработал более 24 млрд рублей

Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития сообщил, что малый и средний бизнес в сфере народных художественных промыслов (НХП) и ремесленничества в 2023 году заработал более 24 млрд рублей.

Банки

Т-банк открывает специальные счета строительным организациям

Саморегулируемые организации (СРО) в сфере строительства теперь могут открыть специальный счет в Т-банке. На нем будут храниться деньги компенсационных фондов.

Подотчет, командировки

В командировку можно на своем авто

Ни трудовое, ни налоговое законодательство не конкретизируют, каким именно транспортом командированный сотрудник вправе добираться к месту командировки и обратно.

VK Tech
Налоговый мониторинг

«Ростелеком»: как VK Tax Compliance помог снизить налоговую нагрузку

«Ростелеком» — крупнейший российский оператор, обслуживающий более 11 миллионов пользователей. Еще четыре года назад для внедрения налогового мониторинга корпорация подключила VK Tax Compliance.

«Ростелеком»: как VK Tax Compliance помог снизить налоговую нагрузку
Обучение бухгалтера с нуля

Профессия «бухгалтер»

Есть мнение, что организация без бухгалтера не проживет ни дня. Так оно и есть — налоги, зарплата, отчеты, все это ложится на плечи бухгалтера. Давайте разбираться, что должен знать и уметь бухгалтер. Какое нужно образование, чтобы стать специалистом. Плюсы, минусы, востребованность профессии, сколько можно заработать.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
1
Инвестиции

Инвесторы держат активы в среднем два года

Дольше всего в портфелях инвесторов хранятся акции, в среднем — 623 дня.

Налоговая отчетность

Послезавтра — основной день сдачи налоговых отчетов в июле

До 25 июля включительно 2024 года организации и ИП должны успеть сдать отчетность по налогам.

Интересные материалы

Бесплатно с Расчеты с работниками

Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни

Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.

Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни