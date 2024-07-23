⚡️ Итоги дня: «ТВ Центр» оштрафуют за громкую рекламу, 39% компаний пользуются искусственным интеллектом, вместо хомяка предложили «тапать» Колобка

В Думе призвали разрешить многодетным семьям бесплатно ездить по платным трассам.

Основатель МММ Сергей Мавроди оставил долги на 1,6 млрд рублей. В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни.

39% крупных российских компаний начали использовать искусственный интеллект.

В чувашском селе выявили эпизоотический очаг опасного заболевания и ввели карантин. Ветеринары проводят работы по ликвидации бешенства.

Названа песня, без которой не обходилось ни одно застолье в 90-х. Символом времени стала композиция «Огней так много золотых».

Компания Mattel выпустила слепую Барби и темнокожую куклу с синдромом Дауна. Новые игрушки стали олицетворением глобальной сплоченности и инклюзивности в сфере кукол.

Американские ученые разработали способ производства экранов смартфонов из биоразлагаемых и перерабатываемых материалов.

Акулы у берегов Бразилии подвергаются воздействию кокаина. Предполагается, что вещество попадает в океан несколькими путями: через сточные воды из нелегальных лабораторий и выброшенные пакеты.

В Челябинске без горячей воды останется 963 многоквартирных дома. С 30 июля в городе будут проводить гидравлические испытания на тепловых сетях.

В России создали Колобкоин — аналог популярной Hamster Kombat. Игрокам предстоит отстроить свое Белогорье, используя монеты, которые можно заработать различными способами: «тапая, раскручивая и щекоча Колобка». Пользователям обещают пассивный доход от выполнения заданий в мини-игре.