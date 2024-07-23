ФНС начала сотрудничать с Кубой в сфере налогового администрирования

Россия даст Кубе советы по совершенствованию налоговой системы. Страны объединят усилия в сфере цифровизации и администрирования сборов.

Руководитель ФНС Даниил Егоров и глава Национального управления налоговой администрации Республики Куба Мария Бланка Ортега Барредо подписали Меморандум о сотрудничестве в области налогового администрирования.

«Это предполагает оказание технического содействия в области совершенствования процессов налогового администрирования, в том числе в области организации и проведения обучающих программ по методологии налогообложения и налогового администрирования», — сказано на сайте ФНС.

ФНС проведет диагностику IT-систем Кубы и подготовит рекомендации по совершенствованию ее налоговой системы. Сотрудничество предполагает также обмен опытом по выявлению механизмов уклонения от уплаты налогов.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.