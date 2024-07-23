T-банк создает лабораторию для развития суверенного искусственного интеллекта

В лаборатории Omut AI будут создавать ИИ, которые соответствуют ожиданиям общества, стандартам надежности и этики.

T-Bank AI Research и Центральный университет запустят совместную лабораторию Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта.

Ученые будут разрабатывать инновационные подходы и методы, которые помогут обеспечить контроль и безопасность ИИ, его соответствие ожиданиям общества, стандартам этики и надежности.

«Мы верим, что России необходимы свои научные исследования фундаментальных вопросов ИИ, чтобы задавать технологические тренды на мировой арене, а также создавать передовые внутренние решения для нужд нашей страны», — сказал руководитель Omut AI Даниил Гаврилов.

Исследования будут открытыми — их результаты станут доступны всему научному и индустриальному сообществу. Ожидается, что результаты экспериментов станут основой для открытий в других областях знаний.