Свободные экономические зоны новых регионов получат 1 млрд рублей на льготные кредиты

170 компаний получат дополнительное финансирование. Они смогут взять льготные кредиты по ставке до 5% годовых.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому на субсидирование кредитов для участников свободной экономической зоны в новых регионах направят 1 млрд рублей.

«Такое решение позволит в ближайшее время запустить программу льготного кредитования участников СЭЗ. Предполагается, что в рамках этой программы они смогут получать займы в банках по ставке до 5% годовых включительно при текущем размере ключевой ставки Банка России», — сказано на сайте кабмина.

Сейчас в СЭЗ зарегистрировано 170 компаний. Общий объем заявленных инвестиций составляет 74 млрд рублей. На предприятиях будет работать не меньше 66 тыс. человек.

Участники СЭЗ имеют право на уплату пониженных страховых взносов, пользуются льготами по налогу на прибыль и налогу на имущество.