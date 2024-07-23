Инвесторы держат активы в среднем два года

Дольше всего в портфелях инвесторов хранятся акции, в среднем — 623 дня.

В первой половине 2024 года частные инвесторы увеличили число сделок в приложении СберИнвестиции на треть.

Акции стали держать в среднем в течение 623 дней, паи инвестиционных фондов — 350 дней, а облигации — 312 дней.

73% от общего числа сделок на фондовом рынке приходится на куплю-продажу акций. Количество операций с ПИФами выросло в два раза, а с облигациями — на 60%.

«Сегодня инвесторы хранят акции на счете почти два года, хотя еще несколько лет назад срок владения ими не превышал полугода. Это значит, что клиенты стали относиться к инвестициям обдуманно, видеть в них источник постепенного накопления капитала и улучшения качества жизни», — сказала директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

У 68% инвесторов портфели состоят полностью из акций. 18% используют смешанные финансовые инструменты. 13,4% оперируют только облигациями.

За год число инвесторов с диверсифицированным портфелем выросло на 16 процентных пунктов — с 17,2 до 21%.