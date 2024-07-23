В мобильных приложениях трех банков произошел сбой

Клиенты Росбанка, Россельхозбанка и Райффайзенбанка не могут пользоваться мобильными приложениями. Кредитные организации могли стать жертвами хакерских атак.

Пользователи мобильных приложений Росбанка, Россельхозбанка и Райффайзенбанка пожаловались, что не могут попасть в свои личные кабинеты.

Сбои начались с 13:00 мск. Клиенты сталкивались с проблемами при отправке денежных переводов. Также невозможно оплатить покупки и услуги. Не исключено, что мобильные приложения перестали работать из-за массивной хакерской атаки. Об этом пишет Frank media.

«В целях политически мотивированных хакеров на сегодняшний день значились эти три банка», — сказал источник издания.

В 14:40 мобильное приложение РСХБ заработало.

В конце июня 2024 года хакеры атаковали Мосбиржу. В течение 20 минут сайт торговой площадки был недоступен.