❗❗❗ Госдума приняла масштабный закон с множеством изменений и новшеств в налоговой политике 2023-2025

Принятый сегодня ГД в окончательном третьем чтении закон по реализации основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы уточняет законодательство по отдельным налогам и сборам, а также содержит ряд новаций в НК по совершенствованию и упрощению налогового администрирования.

Согласно новому закону, предусмотрено:

совершенствование налогового администрирования:;

преференции по НДС;

изменения по имущественным налогам и НДФЛ;

у точнения по налогообложению прибыли;

корректировка рентных налогов;

упрощения специальных налоговых режимов;

совершенствование АУСН.

В частности, до 2028 года продлили полномочия кабмина давать отсрочки по уплате налогов и страховых взносов.

Продлили «льготную» ставку пеней (1/300) на весь 2024 год в связи с возросшей ставкой рефинансирования.

Ввели налоговые льготы по налогу на имущество физлиц для участников СВО и членов их семей.

Будет повышенный стандартный вычет по НДФЛ гражданам, на обеспечении которых недееспособные дети-инвалиды.

Освободили от НДФЛ матвыгоду от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными сотрудниками от работодателей на условиях программ льготного кредитования с господдержкой.

Матвыгода при приобретении долей участия в уставном капитале по цене ниже рыночной теперь считается доходом для целей НДФЛ.

Физлицам, ведущим предпринимательскую деятельность без образования юрлица, но не зарегистрированным как ИП, дали право на профессиональный налоговый вычет в размере 20% общей суммы доходов в случае невозможности документального подтверждения своих расходов.

На 2024-2025 годы продлено исключение из налогооблагаемых доходов по налогу на прибыль прощенных обязательств перед иностранным участником, возникших при его выходе или исключении из состава.

На 2025-2027 годы продлен особый порядок учета курсовых разниц, который действует в 2022-2024 годах.

До 1 января 2027 продлевается право регионов устанавливать нулевую ставку по УСН и ПСН для новых зарегистрированных ИП.

Стоимость российского высокотехнологичного оборудования (перечень которого утвержден распоряжением Правительства РФ) не будет учитываться при определении предельного размера остаточной стоимости основных средств при УСН.

Предпринимателям на новых территориях предоставлено право уменьшить налог на расходы по покупке ККТ (до 28 000 руб.). Условие: регистрация этой техники в налоговых органах до 31 декабря 2025.

Для ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» дали право учитывать в расходах страховые взносы, аналогично порядку, который предусмотрен для объекта в виде доходов.

Для АУСН расширили перечень имеющих право применять этот спецрежим за счет снятия ограничения для получающих доходы на основе договоров поручения, комиссии либо агентских — доверители, комитенты, принципалы.

Также теперь есть возможность перехода с УСН на АУСН в течение календарного года.

На основные новшества обратил внимание Минфин.

Подробнее о каждом блоке изменений и новшеств мы расскажем в последующих новостях на «Клерке».