Вырос спрос на услуги по финансовому сопровождению импортеров

Участники внешнеэкономической деятельности выбирают компании с официальным представительством в Китае, чтобы избежать проблем с оплатой поставок.

Начиная с марта 2024 года спрос на финансовое сопровождение импортеров вырос на 50%. Об этом сказано в исследовании Holding Finance Broker. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Аналитики считают причиной роста вторичные санкции, которые мешают предпринимателям напрямую проводить платежи китайским партнерам. Участники ВЭД стали чаще обращаться к логистическим компаниям с официальным представительством в Китае и с открытыми счетами в местных банках, в том числе в VTB Shanghai.

«Сервис становится все более актуален на фоне проблем с международными транзакциями у малого и среднего бизнеса. Это касается не только Китая — хотя его в первую очередь, — но и других стран, Турции, Индии, ОАЭ и т. д.», — сказала генеральный директор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина.

Кроме того, спрос среди импортеров есть на комплексные услуги по перевозке товаров с таможенным оформлением. Логисты берут на себя весь процесс поставки: от подбора иностранных поставщиков и производителей до доставки заказчику.