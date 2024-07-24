Как предприниматель может законно сэкономить на налогах

Подавляющее большинство предпринимателей постоянно находятся в поиске способов сократить налоговую нагрузку. Это можно сделать легальным способом с обязательной оценкой рисков.

Индивидуальный предприниматель может законно оптимизировать налоги. Для этого есть несколько способов. Прежде всего стоит выбрать удобный режим налогообложения, провести расчет налоговой нагрузки для каждой системы.

У ИП, которые выбрали упрощенную или патентную систему налогообложения, есть право воспользоваться налоговыми каникулами. Они позволяют применять ставку 0% по налогам в течении двух периодов.

Предприниматели могут применять льготную ставку по налогам. Стандартная ставка на УСН составляет 6% — для объекта «доходы» и 15% — «доходы-расходы». По решению региональных властей она может быть снижена до 1% для УСН «доходы» и до 5% — для УСН «доходы минус расходы».

Также можно уменьшать сумму налога на страховые взносы.

Узнайте больше о налоговом планировании на вебинаре «Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика». Он состоится 8 августа в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

договор с самозанятым – это легальный инструмент, пока такой договор не используется для подмены трудовых отношений;

низконалоговые регионы – это легальный инструмент, пока его не начинают использовать лишь с целью получения налоговой выгоды;

агентский договор – это легальный инструмент, пока им не начинают подменять поставку, трудовые договоры или сохранение УСН и т. д.

Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Ждем вас на вебинаре 8 августа в 11:00 мск!