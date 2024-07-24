Налогообложение прибыли в НК уточнили: новый закон

23 июля Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон с изменениями в НК, которые реализуют отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025. В том числе они затрагивают учет и отчетность по налогу на прибыль организаций.

Закон следующим образом уточняет налогообложение прибыли:

На 2024-2025 годы продлили исключение из налогооблагаемых доходов прощенных обязательств перед иностранным участником, возникших при его выходе или исключении из состава участников.

Бессрочно продлен действующий порядок признания в доходах процентов по еврооблигациям — их признают по мере поступления денег или погашения задолженности иным способом.

На 2025-2027 годы продлен особый порядок учета курсовых разниц, который действует в 2022-2024 годах.

Регионам позволили на один год продлевать срок осуществления инвестиций международными холдинговыми компаниями для применения пониженных ставок по налогу на прибыль.

На эти моменты обратил внимание Минфин.

Есть и еще новшества для ОСНО.

Для нулевой ставки налога на прибыль при реализации акций или долей участия в целях упрощения администрирования отменили требование о выполнении условия о составе активов эмитента (не более 50% недвижимости в РФ) в отношении реализации сравнительно небольших пакетов обращающихся акций.

Для поддержки российских организаций на фоне санкций установили временную норму (до 31.12.2026), предусматривающую учет доходов в виде санкций, присужденных после 05.03.2022 судом к взысканию с инофирм из недружественных стран, а также с российских организаций — солидарных ответчиков этих инофирм, по мере поступления денежных средств (имущества, имущественных прав). Одновременно ввели схожую норму в отношении соответствующих расходов российских организаций, являющихся солидарными ответчиками этих инофирм.

Для применения пониженных ставок по налогу на прибыль как российскими ИТ-организациями, так и российскими компаниями, включенными в реестр радиоэлектронной промышленности, ограничили круг лиц, входящих в одну группу лиц с той или иной организацией, только российскими лицами. Это сделано с целью стимулирования отечественного бизнеса.

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