Росстат: не осталось семей, которым не хватает средств на еду

Больше 36% россиян заявили, что могут позволить себе еду, одежду и товары длительного пользования. Однако не хватает денег на квартиру, машину и дачу.

Впервые с 2004 года в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. В 2022 году о недостаточном удовлетворении потребностей в пище заявили 0,1%, а 20 лет назад — 4,4% участников опроса.

В 2023 году с 2,7 до 3,4% выросло число семей, у которых достаточно денег, чтобы купить все, что они считают нужным. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.

36,6% сообщили, что им хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но нет денег на покупку автомобиля, квартиры или дачи.

С 49,7 до 48,7% уменьшилось число семей, которые не могут позволить себе приобретать товары длительного пользования.

11,2% респондентов рассказали о трудностях с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ.

По итогам 2023 года реальные доходы жителей страны выросли на 5,8%. Ниже порога бедности живут только 8,5% населения. Это минимальный показатель за всю современную историю России.