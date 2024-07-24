⚡️ Итоги дня: чеснок и арбуз подорожают, глава Wildberries разводится с мужем, а АвтоВАЗ будет продавать подержанные автомобили

Чеснок подорожал на 30%. Среди причин — низкая урожайность чеснока в России, локальная засуха, монополия на рынке компаний из Китая.
Арбузы в России могут подорожать на 50%. В прошлом году средняя цена на полке была от 30 до 36 рублей за килограмм, в этом будет примерно 45-54 рубля.
АвтоВАЗ решил продавать подержанные автомобили. Компания запустит программу Restart, в рамках которой специалисты будут проверять техническое состояние автомобилей и проводить предпродажную подготовку.
Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов. Вывод средств возможен через новую внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате компании. Она сообщила о начале бракоразводного процесса со своим супругом. Владислав Бакальчук в случае раздела имущества при разводе хочет получить половину бизнеса.
На сайте РЖД появилась возможность посмотреть фото вагона перед покупкой билета.
Мэр столицы Сергей Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии.
Китайские ученые обнаружили алкогольный напиток возрастом 2300 лет. Он похож на «желтое пиво» — алкогольный напиток из зерен риса, проса или пшеницы, который до сих производят в Китае.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Начать дискуссию