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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: чеснок и арбуз подорожают, глава Wildberries разводится с мужем, а АвтоВАЗ будет продавать подержанные автомобили

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Чеснок подорожал на 30%. Среди причин — низкая урожайность чеснока в России, локальная засуха, монополия на рынке компаний из Китая.

  • Арбузы в России могут подорожать на 50%. В прошлом году средняя цена на полке была от 30 до 36 рублей за килограмм, в этом будет примерно 45-54 рубля.

  • АвтоВАЗ решил продавать подержанные автомобили. Компания запустит программу Restart, в рамках которой специалисты будут проверять техническое состояние автомобилей и проводить предпродажную подготовку.

  • Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов. Вывод средств возможен через новую внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment.

  • Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате компании. Она сообщила о начале бракоразводного процесса со своим супругом. Владислав Бакальчук в случае раздела имущества при разводе хочет получить половину бизнеса.

  • На сайте РЖД появилась возможность посмотреть фото вагона перед покупкой билета.

  • Мэр столицы Сергей Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии.

  • Китайские ученые обнаружили алкогольный напиток возрастом 2300 лет. Он похож на «желтое пиво» — алкогольный напиток из зерен риса, проса или пшеницы, который до сих производят в Китае.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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НДПИ

В НК скорректировали рентные налоги

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Банки

ВТБ: банки подверглись DDoS-атаке

Зарубежные хакеры атаковали российские банки. Некоторые клиенты столкнулись с ограничениями в работе мобильных приложений.

Бесплатно с Налоговые требования

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона

ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Счета-фактуры

Как исправить счет-фактуру

Счет-фактура — важный документ, на основании которого покупатель принимает предъявленные продавцом товары, работы или услуги, а также имущественные права. В этой статье рассмотрим, что делать, если в счете-фактуре допущена ошибка.

Как исправить счет-фактуру
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Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом

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Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом
АУСН

Спецрежим АУСН усовершенствовали

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Онлайн-курсы

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Криптовалюта

Законопроект о майнинге прошел первое чтение

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: чеснок и арбуз подорожают, глава Wildberries разводится с мужем, а АвтоВАЗ будет продавать подержанные автомобили

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд

65% всех трудовых споров в 2023 году были связаны с выплатами работникам. Из 111 тыс. дел на них пришлось 73 тысячи. При этом суды удовлетворили 90% исков и взыскали с работодателей почти 7 млрд. рублей. Колоссальная сумма, особенно сейчас, когда компании снижают расходы. О каких выплатах спорят работники и какие ошибки допускают работодатели? Разберем 3 основные причины обращений в суд.

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд
Блокировка счетов

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться

Банки будут чаще блокировать переводы. С 25 июля 2024 года финансовые организации должны проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества. Рассказываем, как это будет работать. 

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться
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Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ

В статье расскажем, как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ, как правильно заполнить расчет и не допустить ошибок.

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ
Общество

В больницах отдаленных пунктов разрешат продавать лекарства

В небольших поселках без стационарных аптек продавать лекарства будут в участковых больницах.

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НДФЛ

👓 Основные изменения по НДФЛ по новому закону

23 июля Госдума окончательно приняла федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025. И большая его часть посвящена изменениям и новшествам по НДФЛ.

Кадры

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Какие риски несет работа с самозанятыми. Конспект вебинара с видео и тестированием

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Павел Бессонов

Если долг списали в учетной политике банка или другого кредитора, сохраняется ли право на субсидиарку

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Иллюст рация: Вера Ревина / Клерк.ру