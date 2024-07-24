По УСН будет ряд улучшений в Налоговый кодекс

23 июля Госдума окончательно приняла закон с изменениями в НК в рамках основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы. В том числе он содержит ряд новшеств по УСН.

Закон предусматривает, что до 1 января 2027 года продлено право регионов устанавливать нулевую ставку по УСН (и ПСН) новым зарегистрированным ИП.

Стоимость российского высокотехнологичного оборудования (перечень которого утвержден распоряжением Правительства РФ) не будет учитываться при определении предельного размера остаточной стоимости основных средств при применении УСН.

Предпринимателям на новых территориях предоставят право на т. н. вычет по кассе: право уменьшить налог на расходы по покупке ККТ. Он составит до 28 000 рублей при условии регистрации кассы в налоговой до 31 декабря 2025 года. Подробнее мы писали об этом здесь.

ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» смогут учитывать в расходах свои страховые взносы независимо от факта их уплаты.

Также для УСН (и ЕСХН) из состава облагаемых доходов убрали возмещения, полученные за изъятие земельных участков и расположенной на них недвижимости для государственных и муниципальных нужд.

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