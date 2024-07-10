Бизнес на УСН и ПСН из новых регионов получит вычет на покупку ККТ

В вычет входит стоимость:
ККТ;
фискального накопителя;
программного обеспечения;
работ, услуг по настройке ККТ.
Это правило будет действовать в 2025 – 2026 годах.
Такая норма НК прописана в законопроекте, который готов ко второму чтению.
Вычет можно применить в 2025 или 2026 году (по выбору). Если вычет будет больше налога, то остаток вычета переносится на следующий год.
Он действует для ККТ, включенной в реестр ККТ и зарегистрированной до 31.12.2025.
Если расходы на ККТ уже были учтены в расходах при УСН «доходы минус расходы» или при ОСНО, то для вычета их не применяют.
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