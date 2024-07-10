Бизнес на УСН и ПСН из новых регионов получит вычет на покупку ККТ

Налог по УСН «доходы» и ПСН бизнесмены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогу уменьшить на расходы на ККТ, но не более 28 тыс. рублей.

В вычет входит стоимость:

ККТ;

фискального накопителя;

программного обеспечения;

работ, услуг по настройке ККТ.

Это правило будет действовать в 2025 – 2026 годах.

Такая норма НК прописана в законопроекте, который готов ко второму чтению.

Вычет можно применить в 2025 или 2026 году (по выбору). Если вычет будет больше налога, то остаток вычета переносится на следующий год.

Он действует для ККТ, включенной в реестр ККТ и зарегистрированной до 31.12.2025.

Если расходы на ККТ уже были учтены в расходах при УСН «доходы минус расходы» или при ОСНО, то для вычета их не применяют.