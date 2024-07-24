Главные офисы госкомпаний перенесут в регионы

Самые дикие налоговые проблемы, в которые встряли уехавшие из России айтишники в 2024

Попытка налоговой отхватить 6% с продажи квартиры в Грузии у налогового нерезидента РФ, двойное налогообложение заработанной крипты от российской ФНС, а также штраф 30% за сдачу в аренду недвижимости в Германии — в этой статье мы собрали самые жуткие истории из жизни, с которыми налоговые юристы сталкивались на практике.