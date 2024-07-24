Главные офисы госкомпаний перенесут в регионы

Президент поручил правительству до 1 октября подготовить предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы.
«Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из г. Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной деятельности», — сказано на сайте Кремля.
Особое внимание президент просит уделить субъектам, расположенным в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Комментарии1
Очень интересно. А если компания представлена в нескольких регионах? Им разорваться?))