ВТБ: банки подверглись DDoS-атаке

Хакеры атаковали российский банковский сектор. DDoS-атаки были спланированными и проводились из-за рубежа.
«Банковский сектор подвергся DDoS-атаке, спланированной из-за рубежа. Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров», — сказали представители ВТБ.
Сейчас все сервисы банка работают в штатном режиме.
Недавно мы писали, что пользователи жалуются на сбой в работе мобильных приложений ВТБ, Росбанка и Альфа-Банка.
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