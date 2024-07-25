Без положительного сальдо ЕНС и заявления переплату по налогу не вернут

Соответственно, вернуть переплату по ежемесячным авансовым платежам налога на прибыль можно, только если:
Она учтена на ЕНС.
Сформировала положительное сальдо счета.
Если положительное сальдо на ЕНС отсутствует, налоговая направит сообщение об отказе в возврате.
При недостаточности положительного сальдо возврат происходит частично.
Для возврата нужно подать в ИФНС заявление по форме КНД 1112542. Ограничений по сроку подачи данного заявления нет.
То есть автоматом переплаченные суммы не вернутся.
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