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Налог на прибыль

Без положительного сальдо ЕНС и заявления переплату по налогу не вернут

Если декларация по налогу на прибыль сдана без нарушения контрольных соотношений, налог к уменьшению должен отразиться на ЕНС по сроку уплаты налога на прибыль. То есть должно сформироваться положительное сальдо единого налогового счета.

Соответственно, вернуть переплату по ежемесячным авансовым платежам налога на прибыль можно, только если:

  1. Она учтена на ЕНС.

  2. Сформировала положительное сальдо счета.

Если положительное сальдо на ЕНС отсутствует, налоговая направит сообщение об отказе в возврате.

При недостаточности положительного сальдо возврат происходит частично.

Для возврата нужно подать в ИФНС заявление по форме КНД 1112542. Ограничений по сроку подачи данного заявления нет.

То есть автоматом переплаченные суммы не вернутся.

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