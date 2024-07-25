Как совместить патент с УСН и что делать, если ИП превысил лимиты

Индивидуальный предприниматель теряет право на применение патентной системы налогообложения, когда его совокупный доход превышает 60 млн рублей. В таком случае нужно применять только УСН и пересчитать весь налог.

Патентную систему налогообложения можно совместить с другими системами — такими как УСН, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и основная система налогообложения.

Самый распространенный вариант применения патентной системы — это ПСН + УСН. Такое совмещение может быть выгодным, но важно учитывать ограничения по доходам — не более 60 млн рублей по обеим системам налогообложения.

Например, ИП получил патент на год с 1 января по 31 декабря. На 1 сентября его доходы по УСН составили 50 млн рублей и 11,5 млн — по ПСН. Всего 61,5 млн. В таком случае предприниматель лишается права применять патент с 1 января и должен применять только УСН. Будет нужно полностью пересчитать налог.

Предприниматель может оформить два дробных патента. Например, один — с 1 февраля по 30 июля, а второй — с 1 августа по 30 октября. Допустим, в сентябре доход на УСН и ПСН составил 61 млн рублей.

В таком случае ИП потеряет право на применение ПСН по второму патенту, то есть с 1 августа он должен полностью перейти на УСН. А по первому патенту, который уже истек, налоги пересчитывать не нужно. Таким образом, выгоднее брать дробные патенты.

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